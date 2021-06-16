120-летний дом в Словакии впечатляет своей легкостью – все благодаря открытой планировке: фото

Легкость и простота – вот что внушает нам этот интерьер в Словакии. В доме с открытой планировкой сохранились балочный потолок и паркет "елкой". Вдохновляйтесь проектом и сохраняйте крутые решения.

Дом расположен в городе Трнава, Словакия. Общая площадь помещения составляет 119 квадратных метров. Дизайн интерьера разработали Ричард Кило и Матей Гончей. Авторы проекта воплотили идею открытого пространства, которое делится с помощью перегородок и штор.

Полезно 5 крутых решений, которые помогут превратить обычный интерьер в дизайнерский

Гостиная с роялем и ярким ковром / Фото archdaily.com

Возможно, это чуть больше, чем ничего. О простоте, геометрии, опыте пространства, где мебель – это как сцена и символическое повествование. Это о самой квартире, человеке, любви, долгих вечерах, дискуссиях, еде, детях, чувствах, о вас, – отмечают дизайнеры.

Разграничение пространства с помощью стеклянной перегородки / Фото archdaily.com

Модульный диван может приобретать различной формы / Фото archdaily.com

Площадь квартиры разделена с помощью прозрачных перегородок со шторами, которые позволяют воспринимать и наслаждаться всей глубиной пространства, но в то же время обеспечивают достаточную интимность по желанию. Мебель в квартире только самая необходимая.

Сохранился паркет елочкой от предыдущих жильцов дома / Фото archdaily.com

Дизайнеры хотели создать атмосферную квартиру, а делать акцент на четкое разделенное планирования. Вход в квартиру – с частного двора, который принадлежит жителям дома.

Санузел также скрыт за стеклянной перегородкой / Фото archdaily.com

При входе вас встретит большая столовая с кухней, расположена на месте бывшей кладовой, которая немного заходит в зону гостиной. В детскую комнату можно попасть через старые двери, встроенные в прозрачную перегородку.

Зона кухни и столовой / Фото archdaily.com

Вход в ванную комнату – через прозрачную перегородку, дальше можно попасть во второй крыла квартиры, где расположена спальня, большая гостиная с роялем, внутренним садом, проектором и духовкой.

Вход в детскую / Фото archdaily.com

Нам нравится пространственная глубина, которую мы создали в квартире. Нам нравится возможность видеть сквозь больше. В части квартиры с гостиной нам удалось раскрыть оригинальный деревянный балочных потолок, над которым, кроме того, проходит стальная арматура. Гибкий и открытый дом для молодой семьи в доме, которому почти 120 лет, – делятся дизайнеры.

Обеденный стол, повторяющий форму комнаты столовой / Фото archdaily.com

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Пространство максимально наполнено атмосферой легкости / Фото archdaily.com