Эти 12 тенденций остаются актуальным уже несколько сезонов. Обратившись к любому из перечисленных далее решений, вы получите красивую и стильную квартиру, дизайн которой будет радовать вас не один год.

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Пространство без стен



12 главных тенденций домашнего декора / Фото Unsplash

Сегодня традиционную стену заменяют мобильные панели, открытые полки для разделения комнат, полиуретановые и деревянные панели, стеклянные перегородки.

Темные акценты

Черные предметы идеально подходят для создания контрастных акцентов в помещениях, где преобладают светлые тона.

Белый цвет

Основная особенность белого цвета – в его умении очищать дома. Кроме того, именно он визуально увеличивает помещение. Дизайнеры интерьеров утверждают, что белый – это новый минимализм: ненавязчивый и сдержанный, он способствует единству открытых пространств.

Домашний кабинет



12 главных тенденций домашнего декора / Фото Unsplash

Когда время в офисах сократилось, люди почувствовали, что им не хватает рабочего пространства дома. Поэтому все больше клиентов обращаются к дизайнерам с просьбой создать домашние кабинеты, которые полностью отличаться от стилистики жилых помещений.

Закругленный диван в интерьере

В моду вошла округлая светлая мебель, а обтекаемые диваны, которые одинаково хорошо подходят для любых помещений, стали основным акцентом гостиных.

Эстетика середины прошлого века



​12 главных тенденций домашнего декора / Фото Unsplash

Вдохновляясь эстетикой 1980-х годов, дизайнеры интерьеров используют полукруглые диваны, мраморные лестницы, а также огромные круглые ванны.

Баланс между технологией и человеком

Сегодняшние выставки, посвященные дизайну, демонстрируют 3D-окна, электрифицированные рабочие столы и множество разумных технологий и роботизированных устройств. Впрочем, все это – удачно сочетается в современных помещениях с ротангом, кованым железом и керамикой.

Глиняный раствор и микроцемент



12 главных тенденций домашнего декора / Фото Mahno

Еще один тренд 2021 – поиск новых и устойчивых материалов. Сегодня в интерьерах используется глина, переработанные деревянные панели и керамика. Часть дизайнеров видит в микроцементе идеальный материал для оформления жилых помещений, а не только кухни и ванной комнаты.

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Гибридные спальни

Спальня – это личное пространство, которое можно использовать так, как вам заблагорассудится. Обустройте туалетный столик, рабочую зону или уголок для занятий спортом.

Экзотика и природа в квартире

После года, проведенного без путешествий, вполне нормально искать чувство свободы в своем доме. Использование восточных и северных стилей и много тропических растений – еще несколько трендов, которые с нами надолго.

Коричневые и зеленые оттенки



12 главных тенденций домашнего декора / Фото Unsplash

В моде естественные цвета, вдохновленные природными ландшафтами, такие как зелень и охра: мох, терракота, песок, шоколад, камень и глина.

Ванные комнаты в нейтральных тонах

После нескольких лет с ванными комнатами в темных цветах, нейтральные тона и натуральное дерево возвращаются, чтобы очистить пространство.