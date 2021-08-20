110 квадратных метров для 4-х семей: как выглядит компактная пляжная резиденция в Чили

Пляжная резиденция El Gauchal House – это проект, разработанный для 4-х семей. По своему типу, вертикальная конструкция напоминает традиционный пляжный домик из дерева. При этом дом оснащен современными энергосберегающими технологиями.

Здание рассчитано на комфортное проживание 14 человек. Архитекторы Ивана Браво, Мартин Рохас и Джино Леон собрали потребности всех жителей резиденции и интерпретировали их, объединив в компактную структуру.

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Резиденция занимает площадь 110 квадратных метров. Конструкция сведена вертикально, что отличает ее от большинства соседних домов. С террасы, расположенной на крыше, открывается панорамный вид на пейзаж и море.

Как выглядит компактная пляжная резиденция в Чили / Фото Domus

Отверстия в фасаде создают особую связь с природой Чили. Раздвижные массивные двери и хаотично разбросанные окна делают здание современным и обеспечивают все комнаты достаточным количеством естественного света.

В доме много естественного света / Фото Domus

Каждый из 3-х этажей охватывает как общие, так и частные комнаты. Все они размещены вокруг центрального пролета, что облегчает передвижение уровнями.

В доме сочетаются общие и частные зоны / Фото Domus

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В доме сочетаются общие и частные зоны / Фото Domus

Резиденция включает 4 спальни – по одной для каждой семьи. Все они изолированы и находятся в разных сторонах дома.

Фасад резиденции выполнен из дерева / Фото Domus

Фасад резиденции выполнен из дерева / Фото Domus

Фасад изготовлен из дерева: серого для внутренних помещений и белого для наружной облицовки.