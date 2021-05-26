10 вещей, которые сделают вашу спальню идеальной

Если у вас возникает желание изменить что-то в спальне, не сдерживайтесь. Изменения всегда к лучшему! Вот несколько советов, которые помогут вам.

После тяжелого рабочего дня важно отдохнуть в комфортной и уютной спальни. На что стоит обратить во время ее обустройства, написали в своем инстаграме brw_salon.ua

Кровать – всему голова. Выбирая кровать НЕ пожалейте времени. Важно, чтобы спать в ней было комфортно и приятно.

Продумайте декор и оформление стены, что будет за вашей головой. Возможно, туда подойдет картина, фотографии родных или детей. А, возможно, вы хотите высокое изголовье, которое обшито тканью.

Подберите правильное освещение. Классика – это центральный свет и локальное освещение. Разместите дополнительный свет у зеркала и прикроватных тумб, можно подсветить полки.

Ближе к природе. Добавьте несколько растений, текстиль из натуральных тканей, можно элементы дерева или камня.

НЕ бойтесь встроенных элементов. Они экономят место в комнате и создают дополнительные возможности для хранения.

Интересное решение с рельсами на стене, что переходят на потолок / Фото инстаграм berg.interior

Уголок для отдыха. Это может быть мягкое кресло, подоконники с декоративными подушками и пледом, кресло-мешок.

Следите за чистотой. Регулярно убирайте и проветривайте комнату. Для грязной одежды или мусора можно поставить корзину.

Уделите внимание прикроватной тумбе. Подбирайте ее "под себя". Если у вас много вещей, то выбирайте варианты с 2 ящиками или дополнительными нишами.

Избавиться от лишнего. Проводите регулярные инспекции и прощайтесь со старой одеждой, мебелью, элементами декора!

Не загромождайте комнату лишними мебелью и декором, особенно, если они акцентные. Спальня – это место для отдыха. Чем больше пространства, тем легче дышать!​

Уютная спальня с небольшим количеством декора / Фото инстаграм zueva_home