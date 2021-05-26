После тяжелого рабочего дня важно отдохнуть в комфортной и уютной спальни. На что стоит обратить во время ее обустройство написали в своем инстаграме brw_salon.ua
- Кровать – всему голова. Выбирая кровать НЕ пожалейте времени, важно, чтобы спать в ней было комфортно и приятно.
- Продумайте декор и оформление стены, будет за вашей головой. Возможно это будет картина, фотографии родных, детей. А возможно вы хотите высокое изголовье, которое обшито тканью.
- Подберите правильное освещение. Классика – это центральный свет и локальное освещение. Разместите дополнительный свет у зеркала и прикроватных тумб, можно подсветить полки.
- Ближе к природе. Добавьте несколько растений, текстиль из натуральных тканей, можно элементы дерева или камня.
- НЕ бойтесь встроенных элементов. Они экономят место в комнате и создают дополнительные возможности для хранения.
Интересное решение с рельсами на стене, что переходят на потолок / Фото инстаграм berg.interior
- Уголок для отдыха. Это может быть мягкое кресло, подоконники с декоративными подушками и пледом, кресло-мешок.
- Следите за чистотой. Регулярно убирайте и проветривайте комнату. Для грязной одежды или мусора можно поставить корзину.
- Уделите внимание прикроватной тумбе. Подбирайте ее "под себя", если у вас много вещей, то выбирайте варианты с 2 ящиками или дополнительными нишами.
- Избавиться от лишнего. Проводите регулярные инспекции и прощайтесь со старой одеждой, мебелью, элементами декора!
- Не накапливает комнату лишними мебелью и декором, особенно, если они акцентные. Спальня - это место для отдыха. Чем больше пространства - тем легче дышать!
Уютная спальня с небольшим количеством декора / Фото инстаграм zueva_home