10 умных решений для комфортной жизни в крошечных квартирах: фото

Из-за проблем перенаселения и подорожания земли, архитектура предлагает компактные и капсульные пространства для жизни. Дизайн, в свою очередь, ищет методы расширения этих помещений и удовлетворяет запрос на разумные, практические и многофункциональные решения для обустройства квартир.

Умные системы хранения – важнейший аспект обустройства крошечных квартир. Балансируя между эстетикой и функциональности, дизайнеры пытаются создать универсальную формулу, которая поможет расширить даже минимальные жилые площади. Перечисленные далее проекты используют для хранения стены, пол и потолки.

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Микроквартиры, площадь которых составляет 20 – 45 квадратных метров, является прекрасным примером того, как системы хранения экономят место в крошечных жилых помещениях во всем мире.

Рабочая зона в квартире 41 квадратный метр



Рабочая зона в квартире 41 квадратный метр / Фото Architizer

Главная задача реконструкции студии, площадью 41 квадратных метров, заключалась в создании пространства для работы и развлечений. Один шкаф, который раскладывается в стол и складывается в компактную библиотеку вдоль стены, прекрасно выполняет функцию полноценного кабинета

Дополнительное изолированное пространство в квартире 35 квадратных метров

Дополнительный изолированное пространство в квартире 35 квадратных метров / Фото Architizer

Дополнительный изолированное пространство в квартире 35 квадратных метров / Фото Architizer

Проект, расположенный в старом историческом районе Шанхая, является новой квартирой для молодой пары. Несмотря на ограничения в 35 квадратных метров, дизайнеры смогли совместить в помещении все необходимые зоны и обеспечить удобные места для хранения. Перепланировка позволила создать дополнительное крохотное помещение.

Квартира, площадью 35 квадратных метров



Квартира, площадью 35 квадратных метров / Фото Architizer

Квартира, площадью 35 квадратных метров / Фото Architizer

Основной задачей было создание удобного плана открытого пространства с достаточной площадью для хранения, куда будет проникать естественный свет. Занавес отделяет спальный блок, кухню и жилую зону от входа.

Кровати, которые экономят место

Кровати, которые экономят место / Фото Architizer

Эта квартира, которая является частью комплекса, построенного в 1965 году, предназначена для проживания большой семьи. Учитывая это, команде, работающей над проектом, пришлось предусмотреть дополнительный санузел, а также место под кровати для детей и родителей. Деревянная удобная стенка с местами для матрасов и отсеками для хранения, удачно выполнила эту функцию.

Городской лофт



Городской лофт / Фото Architizer

Городской лофт / Фото Architizer

Бюро, работавшее над проектом, изъяло перегородки и нефункциональные комнаты, что позволило создать открытое пространство, окруженное настенными шкафами из березовой фанеры.

"Куб" для хранения вещей и отдыха

"Куб" для хранения вещей и отдыха / Фото Architizer

Многофункциональный объект дизайнера Тела Кеннекера, обеспечивает спальную всеми необходимыми зонами, занимая при этом минимум места.

Многоуровневость для экономии места



Многоуровневость для экономии места / Фото Architizer

Многоуровневость для экономии места / Фото Architizer

Это уникальное пространство, площадью 20 квадратных метров – идеально обустроенное место для отдыха и работы одного человека. Квартира не имеет четко определенных зон, кухня одновременно служит проходной комнатой, а стены оборудованы специальной лестницей, которая не занимает много места и позволяет перемещаться спальней (которая является и рабочим кабинетом) и гостиной.

Небольшая квартира с вместительной мебелью



Небольшая квартира с вместительной мебелью / Фото Architizer

Квартира "Черная линия" в Любляне является уютным местом проживания молодой семьи. Чтобы разместить в небольшом помещении всю необходимую мебель, дизайнеры использовали высокие шкафы для хранения, которые располагаются вдоль всей стены. 8-метровый рабочий стол с книжными полками и сидячей лавкой и продольная кухня длиной 5,60 метров – идеальное решение для небольших площадей.

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Открытое пространство для экономии места





Открытое пространство для экономии места / Фото Architizer

Открытое пространство для экономии места / Фото Architizer

Объединение двух соседних комнат, разделенных узким проходом, помогло увеличить площадь кухни-столовой и реорганизовать пространство.

Реконструкция мансардного помещения в Мадриде





Реконструкция мансардного помещения в Мадриде / Фото Architizer



Реконструкция мансардного помещения в Мадриде / Фото Architizer

StoRED Home – это реконструкция мансардного помещения в Мадриде. Благодаря устранению подвесных потолков и перегородок, команде удалось создать просторный дом с выходом на улицу. Массивная яркая мебель помогает спрятать все ненужные вещи и одновременно зонировать пространство.