Умные системы хранения – важнейший аспект обустройства крошечных квартир. Балансируя между эстетикой и функциональности, дизайнеры пытаются создать универсальную формулу, которая поможет расширить даже минимальные жилые площади. Перечисленные далее проекты используют для хранения стены, пол и потолки.
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Микроквартиры, площадь которых составляет 20 – 45 квадратных метров, является прекрасным примером того, как системы хранения экономят место в крошечных жилых помещениях во всем мире.
Рабочая зона в квартире 41 квадратный метр
Рабочая зона в квартире 41 квадратный метр / Фото Architizer
Главная задача реконструкции студии, площадью 41 квадратных метров, заключалась в создании пространства для работы и развлечений. Один шкаф, который раскладывается в стол и складывается в компактную библиотеку вдоль стены, прекрасно выполняет функцию полноценного кабинета
Дополнительное изолированное пространство в квартире 35 квадратных метров
Дополнительный изолированное пространство в квартире 35 квадратных метров / Фото Architizer
Дополнительный изолированное пространство в квартире 35 квадратных метров / Фото Architizer
Проект, расположенный в старом историческом районе Шанхая, является новой квартирой для молодой пары. Несмотря на ограничения в 35 квадратных метров, дизайнеры смогли совместить в помещении все необходимые зоны и обеспечить удобные места для хранения. Перепланировка позволила создать дополнительное крохотное помещение.
Квартира, площадью 35 квадратных метров
Квартира, площадью 35 квадратных метров / Фото Architizer
Квартира, площадью 35 квадратных метров / Фото Architizer
Основной задачей было создание удобного плана открытого пространства с достаточной площадью для хранения, куда будет проникать естественный свет. Занавес отделяет спальный блок, кухню и жилую зону от входа.
Кровати, которые экономят место
Кровати, которые экономят место / Фото Architizer
Эта квартира, которая является частью комплекса, построенного в 1965 году, предназначена для проживания большой семьи. Учитывая это, команде, работающей над проектом, пришлось предусмотреть дополнительный санузел, а также место под кровати для детей и родителей. Деревянная удобная стенка с местами для матрасов и отсеками для хранения, удачно выполнила эту функцию.
Городской лофт
Городской лофт / Фото Architizer
Городской лофт / Фото Architizer
Бюро, работавшее над проектом, изъяло перегородки и нефункциональные комнаты, что позволило создать открытое пространство, окруженное настенными шкафами из березовой фанеры.
"Куб" для хранения вещей и отдыха
"Куб" для хранения вещей и отдыха / Фото Architizer
Многофункциональный объект дизайнера Тела Кеннекера, обеспечивает спальную всеми необходимыми зонами, занимая при этом минимум места.
Многоуровневость для экономии места
Многоуровневость для экономии места / Фото Architizer
Многоуровневость для экономии места / Фото Architizer
Это уникальное пространство, площадью 20 квадратных метров – идеально обустроенное место для отдыха и работы одного человека. Квартира не имеет четко определенных зон, кухня одновременно служит проходной комнатой, а стены оборудованы специальной лестницей, которая не занимает много места и позволяет перемещаться спальней (которая является и рабочим кабинетом) и гостиной.
Небольшая квартира с вместительной мебелью
Небольшая квартира с вместительной мебелью / Фото Architizer
Квартира "Черная линия" в Любляне является уютным местом проживания молодой семьи. Чтобы разместить в небольшом помещении всю необходимую мебель, дизайнеры использовали высокие шкафы для хранения, которые располагаются вдоль всей стены. 8-метровый рабочий стол с книжными полками и сидячей лавкой и продольная кухня длиной 5,60 метров – идеальное решение для небольших площадей.
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Открытое пространство для экономии места
Открытое пространство для экономии места / Фото Architizer
Открытое пространство для экономии места / Фото Architizer
Объединение двух соседних комнат, разделенных узким проходом, помогло увеличить площадь кухни-столовой и реорганизовать пространство.
Реконструкция мансардного помещения в Мадриде
Реконструкция мансардного помещения в Мадриде / Фото Architizer
Реконструкция мансардного помещения в Мадриде / Фото Architizer
StoRED Home – это реконструкция мансардного помещения в Мадриде. Благодаря устранению подвесных потолков и перегородок, команде удалось создать просторный дом с выходом на улицу. Массивная яркая мебель помогает спрятать все ненужные вещи и одновременно зонировать пространство.