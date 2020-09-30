Многие время от времени думают: "А не сделать ли ремонт своими руками, ведь это не так сложно?". Отделка дома собственноручно экономит средства и позволяет контролировать весь процесс. Как не пожалеть о своем решении – читайте в нашем материале.

Почти все, кто делает ремонт своими руками, допускают типичные ошибки, о которых рассказывает дизайнер Ольга Бондар.

Сделать самому: Подоконник может стать местом для отдыха: интересные идеи в фото

Незнание законов



Перед тем, как сносить стены или расширять окна, узнайте, разрешено ли это / Фото Unsplash

Нередко владельцы квартиры сначала начинают ее перепланировать, и уже потом узнают, что на это нужно было разрешение. Перечень того, что запрещено при перепланировке, нужно узнавать в законах.

Не помешает и консультация юриста, если вы вдруг хотите сносить стены или реализовывать другие глобальные идеи.

Ергономика



Много мебели – не всегда хорошее решение / Фото Unsplash

Поместить как можно больше мебели в маленькую квартиру? Нет ничего проще, вот только будет ли удобно там жить? Сначала нужно рассчитать ширину проходов, расстояние между большими предметами мебели. Это нужно для того, чтобы, например, потом постоянно не застревать между диваном и столом.

Отсутствие планирования



Планируйте дизайн до того, как начали ремонт / Фото Unsplash

Перед тем, как начинать ремонт и покупать мебель, надо продумать, где она будет стоять. Задавайте себе вопрос: "А что нам вообще нужно?".

Отказывайтесь от общепринятых, но лишних для вас вещей. Если для вас не важны диван и телевизор, не покупайте их только потому, что они есть у всех. Это поможет не тратить лишних средств и сэкономить место.

Отсутствие общей концепции



Без концепции ваш интерьер может оказаться не таким красивым, как ожидалось / Фото Unsplash

Если перед началом ремонта не продумать всех деталей, даже самых маленьких – не стоит рассчитывать на хороший результат. Отсутствие концепции приведет к тому, что вы будете покупать первое, что попадется на глаза, в магазинах.

Впоследствии может оказаться, что первые попавшиеся обои, плитка и ламинат совсем не подходят друг к другу. Нередко такой результат приводит к мысли: "И где были мои глаза в тот момент?".

Слишком озабочены гостями

Часто владельцы небольших квартир жертвуют собственным пространством ради гостевых комнат.

Ну вот приедет к нам раз в 100 лет троюродная тетя и куда ее спать положить? Правильно. Мы лучше будем диван каждый день раскладывать и спать на нем, даже лучше на кухне будем спать, а тете сделаем отдельную гостевую комнату с большой пушистой кроватью, – комментирует дизайнер Ольга Бондарь.

Дизайнеры рекомендуют сосредоточиться на потребностях жителей квартиры. А для гостей можно придумать небольшие мобильные варианты раскладных кроватей или надувной матрас. Они не будут занимать много пространства и достаточно комфортным.

Незнание тонкостей ремонта



Сначала узнайте теорию работы с различными материалами / Фото Unsplash

Если вы решили делать ремонт самостоятельно, то нужно начать с его теоретической части. Изучайте материалы, правильные решения, различные лайфхаки.

Сейчас есть огромное количество информации и даже возможность задать вопросы профессионалам на сайтах в рубриках "Вопрос-Ответ".

Нераспланированный бюджет



Без планирования существует риск, что деньги закончатся раньше, чем ремонт / Фото Unsplash

Финансы, которые будут потрачены на ремонт, нуждаются в тщательном подсчете еще на этапе идеи. Только правильное планирование позволит реализовать все задуманное, а не остановиться на одном из этапов за нехватки средств.

Кроме того, при ремонте почти всегда возникают незапланированные расходы, поэтому часть бюджета лучше выделить и на это.

Наем профессионалов низкого класса

Даже если вы приняли решение делать ремонт сами, вам может понадобиться помощь специалистов для определенного вида работ.

Точно не нужно брать хорошие материалы, делать хороший проект, а затем нанимать того, кто ничего не умеет. Он просто уничтожит это все, к сожалению, – уверяет дизайнер.

Нанимать отдельных людей, а не бригаду



Непрофессионалы могут все испортить / Фото Unsplash

Как и в предыдущем пункте, не исключено, что во время ремонта вам понадобится помощь.

Не надо нанимать единого "специалиста" во всех сферах, лучше обратиться к человеку, который организует работу бригад. Такие бригады помогут вам качественно и профессионально.

И конечно, не забывайте про официальный договор.

К теме: Как использовать яркие цвета в интерьере

Относиться к ремонту слишком серьезно



Лучше, когда ремонт остается в памяти, как приятный опыт / Фото Unsplash

Пусть ремонт не станет испытанием вашей семьи на прочность. У всех бывают успехи и неудачи. И, наконец, недостатки в ремонте не делают ваш дом хуже или менее уютным.

Попробуйте относиться к этому занятию проще и с улыбкой.

А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке