Самый важный шаг при организации детской комнаты – это предвидение привычек и интересов ребенка. Правильно проработанная эргономика, позволит приучить малыша к порядку. Поэтому оформлять детскую нужно с учетом пожеланий и интересов ребенка.

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Если проигнорировать этот шаг и организовать детскую на скорую руку, вы уже совсем скоро столкнетесь с разбросанными игрушками, не сложенной одеждой и общим беспорядком. И виноваты в этом вовсе не дети.

Собрали 10 распространенных ошибок при оформлении детской, которые провоцируют хаос.

1 причина: неправильно организованное хранение

Спланированное хранение – первооснова порядка в любом доме и в любой комнате. И детская – не исключение. Корзины, стеллажи, яркие зоны для хранений игрушек – сегодня существует немало игровых форм, которые помогут создать места, за порядок которых будет отвечать сам ребенок.

2 причина: хранение в детской вещей, которым там не место

Детская комната – не склад. Даже если в шкафу детской есть свободные полки, не нужно забивать их техникой, гладильной доской или одеждой родителей. Найдите для этого комфортное место и вы заметите, что в детской стало значительно чище.

3 причина: накопление неактуальных вещей

Важно периодически проводить ревизию, прощаясь с малыми вещами и игрушками, с которыми ребенок больше не играет.

4 причина: у вещей нет постоянного места

Как следствие, у ребенка не выработана привычка: "положи туда, откуда взял". Организуйте детскую так, чтобы каждая вещь получила свое "постоянное" место.

5 причина: нет мест для хранения школьных вещей

Рюкзак и сменная обувь, которые валяются посреди комнаты или на чистой постели, стали вашей рутиной? Это означает, что вы не продумали специального места для школьных вещей. Ребенку некуда их пристроить, потому и расправляется он с ними по своему усмотрению.

6 причина: система хранения не подходит под возраст ребенка

Высокие штанги в шкафу, слишком глубокие полки для книг и огромные коробки под игрушки, куда ребенок не может дотянуться без вашей помощи, создают дополнительный дискомфорт малышу и провоцируют хаос.

7 причина: нет места для творчества

Всем детям нравится создавать что-то своими руками, но если вы не продумаете для этого специального места, – музыкальные инструменты, краски, ткани, пластилин, конструктор или детали от машинок, будут разбросаны в самых неожиданных уголках комнаты.

8 причина: не учтены привычки и увлечения ребенка

Конечно, если вам негде хранить коллекцию сборных моделек техники, куклы кочуют из комнаты в комнату, а коллекция динозавров заняла все подоконники в квартире, никакого порядка не будет. Обустройте в детской как можно больше открытых полок для хранения коллекций, поверьте, что рано или поздно они понадобятся.

9 причина: нерегулярная уборка

Если уборка в комнате происходит нерегулярно (еще и под крики родителей), значит ребенок не заинтересована в том, чтобы поддерживать порядок в своей комнате. Здесь есть 2 варианта: либо вы не ввели эту привычку в ежедневный ритуал, или ребенок не чувствует себя в своей комнате как дома. Попробуйте узнать причину такого поведения. ⠀

10 причина: у детей нет полномочий убирать комнату

Такие дети ждут помощи взрослых, у которых не всегда есть время.