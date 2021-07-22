Что изменить в интерьере, чтобы помещение получило свежий и неповторимый вид? Вот 10 главных советов, которые помогут избавиться от всего лишнего.

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Яркий текстиль



Замените цветную постель на нейтральные оттенки / Фото Pinterest

Выбирая яркие принты и насыщенные цвета, легко скатиться в безвкусицу. Исключение – такое цветовое решение предусмотрено дизайн-проектом.

Разный стиль во всех комнатах

"Чистые" стиле без примесей, сегодня используются редко. Дизайнеры выбирают ведущий концепт и дополняют его разнообразными материалами и элементами из разных течений. Однако интерьер одного дома – это единый ансамбль, поэтому так важно соблюдать ведущий стиль во всех комнатах.

Громоздкий спортинвентарь



Избегайте спортинвентаря в комнатах или обустройте специальную зону для занятий / Фото twopurplecouches

Часто эта история совсем не о спорте, поскольку велотренажеры становятся вешалкой для одежды, создавая беспорядок в комнате. Оцените, насколько уместен этот элемент в жилой зоне, возможно, есть смысл оборудовать специальный спортивный уголок?

Реалистичные фотопринты



Не используйте фотообоев / Фото roomble

Откажитесь от больших реалистических фотопринтов. Это касается всего: обоев, пола, плитки, постельного белья. Замените их на более художественные и абстрактные изображения.

Плитка в ванной от пола до потолка



Сплошная плитка сужает ванну / Фото Pinterest

Вариант, который ранее использовался всюду делает помещение меньше и лишает его уюта.

Вместо полной плитки, попробуйте совместить фактуры:

дерево / бетон + плитка, краска + плитка.

Мебель вдоль стены



Если вы расставляете мебель вдоль стены, разделите их журнальным столиком в центре / Фото design-home

Это решение давно вышло из трендов и не рекомендуется дизайнерами для обустройства жилых помещений. Если избежать такого расположения не получается, добавьте предметы, которые будут "ломать" ровные линии (журнальный столик в центре комнаты, кресло, большой вазон, разделяющий комнату на несколько зон).

Разноцветные горшки для растений



Горшки в одном стиле / Фото Pinterest

Пестрое окно испортит даже самый изощренный дизайн. Конечно, вы можете сочетать различные оттенки одного цвета, но постарайтесь избегать абсолютного разнобоя. Если же вы решите расстаться со старыми горшками, выбросьте и пластиковые варианты.

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Цветная подсветка

Подсветку можно и даже нужно устанавливать в доме. Но выберите нейтральные цвета.

Гримерное зеркало



Замените гримерной зеркало на минималистичный вариант со встроенной подсветкой / Фото houser

Такая модель давно вышла из моды. Ей на смену пришли лаконичные варианты со встроенной подсветкой, которые не только красиво выглядят, но и занимают значительно меньше места.

Непродуманная и массивная система хранения

Ставя в доме устаревшие модели компьютерных столов или мебельную стенку в гостиной, вы вряд ли думаете о функциональности и местах для хранения. Как следствие – в квартире царит постоянный беспорядок. Выбирайте скрытые, минималистичные формы без накопления открытых полочек и неудобных выдвижных ящиков.