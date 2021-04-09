Керамогранит стал популярным в использовании не только для санузлов, но и для покрытия всей квартиры. Особенно, если у вас предусмотрен теплый пол. Нестандартная раскладка плитки может стать акцентом в вашем интерьере. Фотопримеры смотрите в нашем материале.

Классическая раскладка плитки "елочкой" никогда не потеряет своей актуальности . Ее используют как в жилых, так и в общественных помещениях. Существует много интересных вариантов, которые точно задержат на себе не один взгляд. Вот подборка самых интересных вариантов раскладки плитки "Chevron" от taniaplytka .

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Коллекция chevron wall – это линейка керамической плитки для стен. Каждая плитка выпускается в двух вариантах – правая и левая, благодаря чему складывается попарно, образуя четкие графические или хитроумные фантазии. Даже самые смелые проекты с коллекцией chevron wall выглядят гармонично и элегантно.

Варианты раскладки плитки шеврон / Фото инстаграм taniaplytka

# 1

Раскладка плитки шеврон / Фото инстаграм taniaplytka

# 2

Раскладка плитки шеврон / Фото google

# 3

Раскладка плитки шеврон / Фото google

# 4

Раскладка плитки шеврон / Фото инстаграм taniaplytka

# 5

Раскладка плитки шеврон / Фото инстаграм taniaplytka

Варианты раскладки плитки шеврон / Фото инстаграм taniaplytka

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# 6

Раскладка плитки шеврон / Фото инстаграм taniaplytka

# 7

Раскладка плитки шеврон / Фото инстаграм taniaplytka

# 8

Раскладка плитки шеврон / Фото инстаграм taniaplytka

# 9

Раскладка плитки шеврон / Фото google

# 10