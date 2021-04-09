10 необычных вариантов раскладки плитки шеврон: фотоподборка
Керамогранит стал популярным в использовании не только для санузлов, но и для покрытия всей квартиры. Особенно, если у вас предусмотрен теплый пол. Нестандартная раскладка плитки может стать акцентом в вашем интерьере. Фотопримеры смотрите в нашем материале.
Источник:Интастаграм taniaplytka
Классическая раскладка плитки "елочкой" никогда не потеряет своей актуальности. Ее используют как в жилых, так и в общественных помещениях. Существует много интересных вариантов, которые точно задержат на себе не один взгляд. Вот подборка самых интересных вариантов раскладки плитки "Chevron" от taniaplytka.
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Варианты раскладки плитки шеврон / Фото инстаграм taniaplytka
# 1
Раскладка плитки шеврон / Фото инстаграм taniaplytka
# 2
Раскладка плитки шеврон / Фото google
# 3
Раскладка плитки шеврон / Фото google
# 4
Раскладка плитки шеврон / Фото инстаграм taniaplytka
# 5
Раскладка плитки шеврон / Фото инстаграм taniaplytka
Варианты раскладки плитки шеврон / Фото инстаграм taniaplytka
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# 6
Раскладка плитки шеврон / Фото инстаграм taniaplytka
# 7
Раскладка плитки шеврон / Фото инстаграм taniaplytka
# 8
Раскладка плитки шеврон / Фото инстаграм taniaplytka
# 9
Раскладка плитки шеврон / Фото google
# 10
Раскладка плитки шеврон / Фото google
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