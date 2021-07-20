10 красивых идей для озеленения офиса: подборка фото

Озеленение офиса – один из самых действенных способов создания комфортной среды для работы. Живые растения не только становятся украшением и декоративным элементом, но и обеспечивают оптимальный микроклимат, воздействуя на увлажнение и вентиляцию в помещении.

Композиции из живых растений помогают в переработке углекислого газа. Кроме этого, зелень помогает отдохнуть, снять напряжение и стресс. Считается, что работники эффективнее выполняют задания, если на их столе есть хотя бы один небольшой вазон, а отдельные офисные зоны для отдыха с большим количеством зелени способны повысить мотивацию и желание возвращаться на работу.

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Однако архитекторы полюбили растения не только из-за положительного влияния на здоровье. Вертикальные зеленые стены активно используются для зонирования, что особенно уместно в открытых офисных помещениях.

Показываем, как стильно использовать растения в современных офисах.

Коворкинг в Канаде



Коворкинг в Канаде / Фото Dezeen

Мята и бордо – доминирующие цвета в этом рабочем пространстве. Растения стратегически высажены по всему минималистическом периметру, что помогло создать темно-зеленый контраст на фоне насыщенных красных оттенков.

Офисный интерьер в Амстердаме



Офисный интерьер в Амстердаме / Фото Dezeen

Открытое пространство со строгим геометрическим интерьером удалось оживить благодаря большим растениям в горшках. Эпипремнум золотистый, который обвивает прогон и балки, прекрасно справляется с функцией очистки воздуха.

Лондонский офис



Лондонский офис / Фото Dezeen

Солнечный мандариновый цвет пола в отделении офиса в Лондоне контрастирует с коллекцией подвешенных растений и вазонов, размещенных на грядке из мягкого мха.

Офис в Японии с растениями на балконах



Офис в Японии с растениями на балконах / Фото Dezeen

Японская студия Nendo спроектировала 11-этажный офисный центр, разместив на балконах живой сад с травой и деревьями.

Офисные джунгли в Нидерландах



Офис в Нидерландах / Фото Dezeen

Тропические растения, в том числе пальмы, высаженные в перегородках офиса, чтобы общее пространство не напоминало коробку. Стены облицованы белой плиткой, которая дополняет джунгли.

Коворкинг в Португалии



Офис в Португалии / Фото Dezeen

Старейший продовольственный рынок Лиссабона превратился в зеленый и просторный коворкинг, куда проникает много естественного света. Панельно-лучевая система отопления и охлаждения обеспечивает превосходные условия как для работников, так и для растений.

Белорусский офис



Белорусский офис / Фото Dezeen

Переосмысление архитектуры советских времен привело к созданию современного интерьера с красным освещением и бордовым потолком. Этот цвет усиливает папоротник, который украшает пространство.

Ревитализация бывшей фабрики в Эстонии



Ревитализация бывшей фабрики в Эстонии / Фото Dezeen

Студия KAMP Arhitektid создала современное офисное помещение, ревитализируя бывшую фабрику в Эстонии. В зоне отдыха расположены искусственные пятиметровые деревья. Для создания деревьев понадобились стволы березы. Через неделю после изготовления декора, на одном из стволов начала расти новая ветвь, что еще раз доказывает, насколько легко добавить природу в свой интерьер.

Тканевая студия в Амстердаме



Тканевая студия в Амстердаме / Фото Dezeen

Для создания интерьера офиса и шоу-рума тканевой студии в Амстердаме, понадобился километр ткани и большие растения, в частности скрипичный инжир и шеффлера. Прозрачная ткань создает растениям легкую тень, обеспечивая им комфортные условия для роста.

Вазоны в норвежском офисе



Вазоны в норвежском офисе / Фото Dezeen

Интерьеры офисов не должны быть полностью покрыты растениями. В круглом рабочем пространстве этого офиса использовано обычные вазоны, среди которых – суккуленты, калатея и колеус, которые растут благодаря свету, попадающего на них с большого окна. Терракотовые горшки дополняют теплый тон комнаты, а сами растения выступают удачным зеленым контрастным элементом.