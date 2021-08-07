Как освежить интерьер: 10 комнатных растений, которые не требуют особого ухода
Источник:Insider
Один из лучших способов добавить свежести жилому пространству – добавить в него несколько неприхотливых вазонов. 10 растений из нашего списка не требуют особого ухода, не занимают много места и с легкостью дополнят ваш интерьер.
Если вы раньше не интересовались растениями, подобрать первый вазон для своего дома может быть не просто. Чтобы помочь вам найти неприхотливые и красивые растения, собрали советы садоводов, которые знают с чего начать.
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Хлорофитум хохлатый (растение-паук)
Один из самых популярных комнатных вазонов / Фото Pintererst
- Желаемый уровень освещенности: средний – яркий свет.
- Частота полива: 1 раз в неделю.
- Неприхотливое и выносливое растение.
Хлорофитум хохлатый – один из самых популярных вариантов среди сторонников висячих растений. Он хорошо адаптируется к любым условиям, требует небольшого количества воды и подходит к большинству современных интерьеров.
Тилландсия
Лучшие вазоны для квартиры / Фото Pintererst
- Желаемый уровень освещенности: яркий прямой свет.
- Частота полива: 1 – 2 раза в неделю.
- Выносливое растение.
Этому растению не нужна почва для роста, поэтому в современных интерьерах их размещают в качестве декора. Часто Тилландсия встречается в подвесных стеклянных шарах, характерных для бохо-стиля. Единственное, что нужно учесть при уходе за растением – правильный полив. Замочите растение на 5 – 10 минут в дождевой или воде с пресного водоема. После замачивания осторожно стряхните воду с растения. Переверните ее вверх ногами и дайте высохнуть под прямыми солнечными лучами. Проводить такую процедуру лучше в первой половине дня.
Сциндапсус расписной
Лучшие вазоны для квартиры / Фото Pintererst
- Желаемый уровень освещенности: от слабого до яркого света.
- Частота полива: раз в 2 недели.
- Несовместим с животными.
Сциндапсус расписной хорошо растет в тепле и влажном климате. Но растение может быть опасным для домашних животных, поскольку содержит нерастворимые кристаллы оксалата кальция, которые при случайном употреблении могут вызвать отравление.
Маранта
Лучшие вазоны для квартиры / Фото Pintererst
- Желаемый уровень освещенности: от слабого до яркого света.
- Частота полива: 1 раз в неделю.
- Высокая выносливость.
Разноцветные листья Маранты делают ее интересным предметом декора. Растение прекрасно чувствует себя в условиях низкой освещенности. Единственное, о чем нужно помнить при уходе, растенье нуждается в хорошем дренаже.
Асплениум
Лучшие вазоны для квартиры / Фото Pintererst
- Желаемый уровень освещенности: от слабого до яркого света.
- Частота полива: 2 раза в неделю.
- Высокий уровень выносливости.
Асплениум – эффектное растение, напоминающее лесной папоротник. Эти уроженцы тропических лесов любят тепло и влажность, поэтому им понравится ванная комната.
Английский плющ
Лучшие вазоны для квартиры / Фото Pintererst
- Желаемый уровень освещенности: яркий свет.
- Частота полива: 1 раз в неделю.
- Несовместим с животными.
Плющи чаще всего выращивают на открытом воздухе. Они обвивают балконы и террасы, но в современных светлых интерьерах английский плющ применяется как временное комнатное растение.
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Рождественский кактус
Лучшие вазоны для квартиры / Фото Pintererst
- Желаемый уровень освещенности: умеренное свет.
- Частота полива: раз в 2 – 3 недели.
- Высокая выносливость.
Рождественский кактус – отличное сезонное растение для вашего дома. За ним очень легко ухаживать, так как растение не требует частого полива и добавляет пространству ярких тонов. Приятный бонус – вазон зацветает зимой, когда в доме не хватает ярких цветов.
Сингониум ножколистный
Лучшие вазоны для квартиры / Фото Pintererst
- Желаемый уровень освещенности: от слабого до яркого света.
- Частота полива: 1 раз в 2 недели.
- Несовместим с животными.
Сингониум ножколистный– быстрорастущее растение, которое хорошо себя чувствует при комнатных температурах. Листья растения меняют форму по мере созревания, превращаясь из формы "стрелы наконечника" в многолопастные листья.
Филодендрон
Лучшие вазоны для квартиры / Фото Pintererst
- Желаемый уровень освещенности: от слабого до яркого света.
- Частота полива: 1 раз в неделю.
- Несовместим с животными.
Филодендрон отличается прекрасными темно-зелеными листьями, формы которых напоминают сердце. Если листья начинают пересыхать, это свидетельствует, что в поддоне собралось слишком много воды.
Дисхидия
Лучшие вазоны для квартиры / Фото Pintererst
- Желаемый уровень освещенности: от среднего до яркого света.
- Частота полива: 1 в 2 недели.
- Высокий уровень выносливости.
Дисхидия редко встречается в домах, но дизайнеры отмечают, что за этими растениями особенно легко ухаживать. Большинство видов Дисхидии имеют мясистые листья, которые помогают удерживать лишнюю воду.