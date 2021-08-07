Если вы раньше не интересовались растениями, подобрать первый вазон для своего дома может быть не просто. Чтобы помочь вам найти неприхотливые и красивые растения, собрали советы садоводов, которые знают с чего начать.

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Хлорофитум хохлатый (растение-паук)

10 кімнатних рослин, які не потребують особливого догляду
Один из самых популярных комнатных вазонов / Фото Pintererst

  • Желаемый уровень освещенности: средний – яркий свет.
  • Частота полива: 1 раз в неделю.
  • Неприхотливое и выносливое растение.

Хлорофитум хохлатый – один из самых популярных вариантов среди сторонников висячих растений. Он хорошо адаптируется к любым условиям, требует небольшого количества воды и подходит к большинству современных интерьеров.

Тилландсия

10 кімнатних рослин, які не потребують особливого догляду
Лучшие вазоны для квартиры / Фото Pintererst

  • Желаемый уровень освещенности: яркий прямой свет.
  • Частота полива: 1 – 2 раза в неделю.
  • Выносливое растение.

Этому растению не нужна почва для роста, поэтому в современных интерьерах их размещают в качестве декора. Часто Тилландсия встречается в подвесных стеклянных шарах, характерных для бохо-стиля. Единственное, что нужно учесть при уходе за растением – правильный полив. Замочите растение на 5 – 10 минут в дождевой или воде с пресного водоема. После замачивания осторожно стряхните воду с растения. Переверните ее вверх ногами и дайте высохнуть под прямыми солнечными лучами. Проводить такую ​​процедуру лучше в первой половине дня.

Сциндапсус расписной

10 кімнатних рослин, які не потребують особливого догляду
Лучшие вазоны для квартиры / Фото Pintererst

  • Желаемый уровень освещенности: от слабого до яркого света.
  • Частота полива: раз в 2 недели.
  • Несовместим с животными.

Сциндапсус расписной хорошо растет в тепле и влажном климате. Но растение может быть опасным для домашних животных, поскольку содержит нерастворимые кристаллы оксалата кальция, которые при случайном употреблении могут вызвать отравление.

Маранта

10 кімнатних рослин, які не потребують особливого догляду
Лучшие вазоны для квартиры / Фото Pintererst

  • Желаемый уровень освещенности: от слабого до яркого света.
  • Частота полива: 1 раз в неделю.
  • Высокая выносливость.

Разноцветные листья Маранты делают ее интересным предметом декора. Растение прекрасно чувствует себя в условиях низкой освещенности. Единственное, о чем нужно помнить при уходе, растенье нуждается в хорошем дренаже.

Асплениум

10 кімнатних рослин, які не потребують особливого догляду
Лучшие вазоны для квартиры / Фото Pintererst

  • Желаемый уровень освещенности: от слабого до яркого света.
  • Частота полива: 2 раза в неделю.
  • Высокий уровень выносливости.

Асплениум – эффектное растение, напоминающее лесной папоротник. Эти уроженцы тропических лесов любят тепло и влажность, поэтому им понравится ванная комната.

Английский плющ

10 кімнатних рослин, які не потребують особливого догляду

Лучшие вазоны для квартиры / Фото Pintererst

  • Желаемый уровень освещенности: яркий свет.
  • Частота полива: 1 раз в неделю.
  • Несовместим с животными.

Плющи чаще всего выращивают на открытом воздухе. Они обвивают балконы и террасы, но в современных светлых интерьерах английский плющ применяется как временное комнатное растение.

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Рождественский кактус

10 кімнатних рослин, які не потребують особливого догляду
Лучшие вазоны для квартиры / Фото Pintererst

  • Желаемый уровень освещенности: умеренное свет.
  • Частота полива: раз в 2 – 3 недели.
  • Высокая выносливость.

Рождественский кактус – отличное сезонное растение для вашего дома. За ним очень легко ухаживать, так как растение не требует частого полива и добавляет пространству ярких тонов. Приятный бонус – вазон зацветает зимой, когда в доме не хватает ярких цветов.

Сингониум ножколистный

10 кімнатних рослин, які не потребують особливого догляду
Лучшие вазоны для квартиры / Фото Pintererst

  • Желаемый уровень освещенности: от слабого до яркого света.
  • Частота полива: 1 раз в 2 недели.
  • Несовместим с животными.

Сингониум ножколистный– быстрорастущее растение, которое хорошо себя чувствует при комнатных температурах. Листья растения меняют форму по мере созревания, превращаясь из формы "стрелы наконечника" в многолопастные листья.

Филодендрон

10 кімнатних рослин, які не потребують особливого догляду
Лучшие вазоны для квартиры / Фото Pintererst

  • Желаемый уровень освещенности: от слабого до яркого света.
  • Частота полива: 1 раз в неделю.
  • Несовместим с животными.

Филодендрон отличается прекрасными темно-зелеными листьями, формы которых напоминают сердце. Если листья начинают пересыхать, это свидетельствует, что в поддоне собралось слишком много воды.

Дисхидия

10 кімнатних рослин, які не потребують особливого догляду
Лучшие вазоны для квартиры / Фото Pintererst

  • Желаемый уровень освещенности: от среднего до яркого света.
  • Частота полива: 1 в 2 недели.
  • Высокий уровень выносливости.

Дисхидия редко встречается в домах, но дизайнеры отмечают, что за этими растениями особенно легко ухаживать. Большинство видов Дисхидии имеют мясистые листья, которые помогают удерживать лишнюю воду.