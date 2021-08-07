Если вы раньше не интересовались растениями, подобрать первый вазон для своего дома может быть не просто. Чтобы помочь вам найти неприхотливые и красивые растения, собрали советы садоводов, которые знают с чего начать.

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Хлорофитум хохлатый (растение-паук)



Один из самых популярных комнатных вазонов / Фото Pintererst

Желаемый уровень освещенности : средний – яркий свет.

: средний – яркий свет. Частота полива: 1 раз в неделю.

1 раз в неделю. Неприхотливое и выносливое растение.

Хлорофитум хохлатый – один из самых популярных вариантов среди сторонников висячих растений. Он хорошо адаптируется к любым условиям, требует небольшого количества воды и подходит к большинству современных интерьеров.

Тилландсия



Лучшие вазоны для квартиры / Фото Pintererst

Желаемый уровень освещенности : яркий прямой свет.

: яркий прямой свет. Частота полива : 1 – 2 раза в неделю.

: 1 – 2 раза в неделю. Выносливое растение.

Этому растению не нужна почва для роста, поэтому в современных интерьерах их размещают в качестве декора. Часто Тилландсия встречается в подвесных стеклянных шарах, характерных для бохо-стиля. Единственное, что нужно учесть при уходе за растением – правильный полив. Замочите растение на 5 – 10 минут в дождевой или воде с пресного водоема. После замачивания осторожно стряхните воду с растения. Переверните ее вверх ногами и дайте высохнуть под прямыми солнечными лучами. Проводить такую ​​процедуру лучше в первой половине дня.

Сциндапсус расписной



Лучшие вазоны для квартиры / Фото Pintererst

Желаемый уровень освещенности: от слабого до яркого света.

от слабого до яркого света. Частота полива: раз в 2 недели.

раз в 2 недели. Несовместим с животными.

Сциндапсус расписной хорошо растет в тепле и влажном климате. Но растение может быть опасным для домашних животных, поскольку содержит нерастворимые кристаллы оксалата кальция, которые при случайном употреблении могут вызвать отравление.

Маранта



Лучшие вазоны для квартиры / Фото Pintererst

Желаемый уровень освещенности: от слабого до яркого света.

от слабого до яркого света. Частота полива: 1 раз в неделю.

1 раз в неделю. Высокая выносливость.

Разноцветные листья Маранты делают ее интересным предметом декора. Растение прекрасно чувствует себя в условиях низкой освещенности. Единственное, о чем нужно помнить при уходе, растенье нуждается в хорошем дренаже.

Асплениум



Лучшие вазоны для квартиры / Фото Pintererst

Желаемый уровень освещенности: от слабого до яркого света.

от слабого до яркого света. Частота полива: 2 раза в неделю.

2 раза в неделю. Высокий уровень выносливости.

Асплениум – эффектное растение, напоминающее лесной папоротник. Эти уроженцы тропических лесов любят тепло и влажность, поэтому им понравится ванная комната.

Английский плющ

Лучшие вазоны для квартиры / Фото Pintererst

Желаемый уровень освещенности: яркий свет.

яркий свет. Частота полива: 1 раз в неделю.

1 раз в неделю. Несовместим с животными.

Плющи чаще всего выращивают на открытом воздухе. Они обвивают балконы и террасы, но в современных светлых интерьерах английский плющ применяется как временное комнатное растение.

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Рождественский кактус



Лучшие вазоны для квартиры / Фото Pintererst

Желаемый уровень освещенности: умеренное свет.

умеренное свет. Частота полива: раз в 2 – 3 недели.

раз в 2 – 3 недели. Высокая выносливость.

Рождественский кактус – отличное сезонное растение для вашего дома. За ним очень легко ухаживать, так как растение не требует частого полива и добавляет пространству ярких тонов. Приятный бонус – вазон зацветает зимой, когда в доме не хватает ярких цветов.

Сингониум ножколистный



Лучшие вазоны для квартиры / Фото Pintererst

Желаемый уровень освещенности: от слабого до яркого света.

от слабого до яркого света. Частота полива: 1 раз в 2 недели.

1 раз в 2 недели. Несовместим с животными.

Сингониум ножколистный– быстрорастущее растение, которое хорошо себя чувствует при комнатных температурах. Листья растения меняют форму по мере созревания, превращаясь из формы "стрелы наконечника" в многолопастные листья.

Филодендрон



Лучшие вазоны для квартиры / Фото Pintererst

Желаемый уровень освещенности: от слабого до яркого света.

от слабого до яркого света. Частота полива: 1 раз в неделю.

1 раз в неделю. Несовместим с животными.

Филодендрон отличается прекрасными темно-зелеными листьями, формы которых напоминают сердце. Если листья начинают пересыхать, это свидетельствует, что в поддоне собралось слишком много воды.

Дисхидия



Лучшие вазоны для квартиры / Фото Pintererst

Желаемый уровень освещенности: от среднего до яркого света.

от среднего до яркого света. Частота полива: 1 в 2 недели.

1 в 2 недели. Высокий уровень выносливости.

Дисхидия редко встречается в домах, но дизайнеры отмечают, что за этими растениями особенно легко ухаживать. Большинство видов Дисхидии имеют мясистые листья, которые помогают удерживать лишнюю воду.