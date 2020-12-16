Дом в лесу или среди гор с камином и окнами до пола – мечта едва ли не каждого человека. Предлагаем посмотреть подборку невероятных комнат, в которых архитекторы сделали большие окна.

Ресурс Boredpanda предлагает посмотреть фото комнат, в которых большие окна отрывают прекрасный вид.

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1. Трабзон, Турция

Простой, но уютный интерьер позволяет любоваться заснеженными горами. Здесь действительно ничто не загораживает обзор.



Уютное место в Турции / Фото Boredpanda

2. Идеальная комната для дождливого дня

Здесь все сделано из стекла: стены и даже потолок. Пользователи Boredpanda пишут, что мечтают провести в такой комнате весь день во время дождя.



Стеклянная комната / Фото Boredpanda

3. Невероятный деревянный лофт

Эта спальня не оставит никого равнодушным. Здесь все украсили деревом, а еще – сделали окно, позволяющее любоваться природой вокруг.



Уютный интерьер комнаты под крышей / Фото Boredpanda

4. Отель в Норвегии

За этими столиками можно вечно наблюдать за рекой и горами на горизонте. А еще здесь снимали фильм Ex machina.



Отель, в котором снимали кино / Фото Boredpanda

5. Простая спальня с заснеженным пейзажем за окном

От этого фото становится холодно и тепло одновременно.



Волшебный интерьер дома в лесу / Фото Boredpanda

6. Роскошная жилая зона на канадском курорте

В интерьере этого помещения на горнолыжном курорте в Британской Колумбии использовали настоящие кедровые деревья.



Это помещение действительно поражает / Фото Boredpanda

7. Просторная гостиная в Калифорнии

Из этой комнаты можно выйти в сад, где растут старые дубы.



В этой гостиной прекрасная атмосфера / Фото Boredpanda

8. Книги и зима за окном

Из этой комнаты вам точно не захочется никуда выходить. Здесь есть все, что нужно для отличного отдыха: красивый пейзаж, много книг и уютная печь.



Комната для интровертов / Фото Boredpanda

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9. Ванная с видом на горы

Этот вид не оставляет равнодушным. Нежиться в теплой воде и любоваться горами – что может быть приятнее?



Ванная комната со стеклянной стеной / Фото Boredpanda

10. Грандиозная чайная в Китае

Это кафе вы запомните навсегда. Стеклянная стена открывает вид на гигантские камни и лес.