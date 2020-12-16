Лучшие виды: фото 10 впечатляющих комнат с действительно большими окнами
Дом в лесу или среди гор с камином и окнами до пола – мечта едва ли не каждого человека. Предлагаем посмотреть подборку невероятных комнат, в которых архитекторы сделали большие окна.
Ресурс Boredpanda предлагает посмотреть фото комнат, в которых большие окна отрывают прекрасный вид.
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1. Трабзон, Турция
Простой, но уютный интерьер позволяет любоваться заснеженными горами. Здесь действительно ничто не загораживает обзор.
Уютное место в Турции / Фото Boredpanda
2. Идеальная комната для дождливого дня
Здесь все сделано из стекла: стены и даже потолок. Пользователи Boredpanda пишут, что мечтают провести в такой комнате весь день во время дождя.
Стеклянная комната / Фото Boredpanda
3. Невероятный деревянный лофт
Эта спальня не оставит никого равнодушным. Здесь все украсили деревом, а еще – сделали окно, позволяющее любоваться природой вокруг.
Уютный интерьер комнаты под крышей / Фото Boredpanda
4. Отель в Норвегии
За этими столиками можно вечно наблюдать за рекой и горами на горизонте. А еще здесь снимали фильм Ex machina.
Отель, в котором снимали кино / Фото Boredpanda
5. Простая спальня с заснеженным пейзажем за окном
От этого фото становится холодно и тепло одновременно.
Волшебный интерьер дома в лесу / Фото Boredpanda
6. Роскошная жилая зона на канадском курорте
В интерьере этого помещения на горнолыжном курорте в Британской Колумбии использовали настоящие кедровые деревья.
Это помещение действительно поражает / Фото Boredpanda
7. Просторная гостиная в Калифорнии
Из этой комнаты можно выйти в сад, где растут старые дубы.
В этой гостиной прекрасная атмосфера / Фото Boredpanda
8. Книги и зима за окном
Из этой комнаты вам точно не захочется никуда выходить. Здесь есть все, что нужно для отличного отдыха: красивый пейзаж, много книг и уютная печь.
Комната для интровертов / Фото Boredpanda
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9. Ванная с видом на горы
Этот вид не оставляет равнодушным. Нежиться в теплой воде и любоваться горами – что может быть приятнее?
Ванная комната со стеклянной стеной / Фото Boredpanda
10. Грандиозная чайная в Китае
Это кафе вы запомните навсегда. Стеклянная стена открывает вид на гигантские камни и лес.
Оригинальная чайная в Китае / Фото Boredpanda
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