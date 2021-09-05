10 километров до цивилизации: как выглядит самый отдаленный дом в Англии
Источник:Love property
В Англии выставили на продажу изолированный дом, главной изюминкой которого является расположение. Его локация – Озерный край: безлюдная местность с живописной природой на несколько километров.
Дом построен в 1829 году графом Эгремонтом из замка Кокермут. Впервые за свою 200-летнюю историю он выставляется на продажу. На протяжении веков он использовался как стрелковый дом, домик для охранников и даже общежитие.
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Озерный край – это широкие, открытые пространства и мрачный ландшафт далеко от человеческого шума.
Среди риелторов Великобритании эта недвижимость отмечается как "самый отдаленный дом в Англии". Он расположен в Скиддовском лесу, в 10 километрах от ближайшей трассы.
Сооружение не имеет электрической сети, вместо этого дом питается от солнечных батарей, а отопление обеспечивается печью на дровах.
Внутри дома комнаты отличается простым интерьером в классическом английском стиле. Здесь есть шесть спален, большая кухня и обеденная зона.
Кроме самой хижины, в продажу также входят жилые участки площадью 1,4 гектара. Это живописные земли, которые, несомненно, станут большим преимуществом для покупателей.
Стоимость этой отдаленной недвижимости составляет почти 3 миллиона долларов.