Дом построен в 1829 году графом Эгремонтом из замка Кокермут. Впервые за свою 200-летнюю историю он выставляется на продажу. На протяжении веков он использовался как стрелковый дом, домик для охранников и даже общежитие.
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Озерный край – это широкие, открытые пространства и мрачный ландшафт далеко от человеческого шума.
Хижина для социальной дистанции / Фото Love property
Среди риелторов Великобритании эта недвижимость отмечается как "самый отдаленный дом в Англии". Он расположен в Скиддовском лесу, в 10 километрах от ближайшей трассы.
Прекрасное расположение – древний лес / Фото Love property
Сооружение не имеет электрической сети, вместо этого дом питается от солнечных батарей, а отопление обеспечивается печью на дровах.
Внутреннее обустройство / Фото Love property
Внутри дома комнаты отличается простым интерьером в классическом английском стиле. Здесь есть шесть спален, большая кухня и обеденная зона.
Невероятная локация / Фото Love property
Кроме самой хижины, в продажу также входят жилые участки площадью 1,4 гектара. Это живописные земли, которые, несомненно, станут большим преимуществом для покупателей.
Стоимость этой отдаленной недвижимости составляет почти 3 миллиона долларов.