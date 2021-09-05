Дом построен в 1829 году графом Эгремонтом из замка Кокермут. Впервые за свою 200-летнюю историю он выставляется на продажу. На протяжении веков он использовался как стрелковый дом, домик для охранников и даже общежитие.

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Озерный край – это широкие, открытые пространства и мрачный ландшафт далеко от человеческого шума.

Хижина для социальной дистанции / Фото Love property

Среди риелторов Великобритании эта недвижимость отмечается как "самый отдаленный дом в Англии". Он расположен в Скиддовском лесу, в 10 километрах от ближайшей трассы.

Прекрасное расположение – древний лес / Фото Love property

Сооружение не имеет электрической сети, вместо этого дом питается от солнечных батарей, а отопление обеспечивается печью на дровах.

Внутреннее обустройство​ / Фото Love property

Внутри дома комнаты отличается простым интерьером в классическом английском стиле. Здесь есть шесть спален, большая кухня и обеденная зона.

Невероятная локация​ / Фото Love property

Кроме самой хижины, в продажу также входят жилые участки площадью 1,4 гектара. Это живописные земли, которые, несомненно, станут большим преимуществом для покупателей.

Стоимость этой отдаленной недвижимости составляет почти 3 миллиона долларов.