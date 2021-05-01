Лестницы – важная конструктивная и эстетическая деталь как для жилого, так и для общественного интерьера. Они могут быть из различных материалов, разной формы и стилистики. Также лестница может вмещать в себя шкафы и полки для хранения вещей. Мы покажем вам несколько интересных идей, с помощью которых ваша лестница станет настоящей изюминкой пространства.
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Циркульные лестницы с сочетанием дерева и металла / Фото designandweld.com
Одномаршевые металлические лестницы с полками / Фото designandweld.com
Такие лестницы идеально впишутся в интерьер в стиле лофт / Фото designandweld.com
Лестницы выполняют роль книжного стеллажа / Фото designandweld.com
Еще одна идея, как совместить книжные полки с лестницей / Фото designandweld.com
Классические лестницы с контрастными материалами / Фото designandweld.com
Металлические (промышленные) лестницы, их можно использовать не только в общественных местах / Фото designandweld.com
Шкаф под лестничным маршем – удобное и функциональное решение / Фото designandweld.com
Сочетание сетки вместе с деревом делает лестницу еще интереснее / Фото designandweld.com
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С помощью черных металлических элементов лестницы стали более современными / Фото designandweld.com
Яркое решение для вашего интерьера – консольные лестницы / Фото designandweld.com