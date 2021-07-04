Чтобы при обновлении мебели все прошло гладко, а результат превзошел ожидания, предлагаем ознакомиться с советами дизайнеров, которые за многие годы практики, вывели действенные правила реставрации. Вот 10 главных способов, которые вы можете испытать в ближайшее время.

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Обновите дешевый диван, заменив ножки



Замена ножек поможет совместить диван с другой мебелью в комнате / Фото Unsplash

Дизайнер студии Harper + Parkyr Design House, рассказывает, что замена ножек – самый быстрый и самый простой способ обновить конструкцию устаревшего и дешевого дивана. Проверьте размеры ножек, чтобы изготовленная замена соответствовала стандартам оригинальной конструкции.

Если ножки вашего дивана несъемные, используйте краску.

Контактная бумага изменит внешний вид кухонной мебели

Уничтоженная временем поверхность запросто может получить вторую жизнь, если аккуратно обклеить ее стильной контактной бумагой. Сегодня на рынке доступны водостойкие продукты, поэтому такой способ обновления подойдет кухням и ваннам.

Белый мрамор, черное дерево или металл – выбирать вам, впрочем, учтите, что дизайнеры советуют избегать большого количества цветов и принтов.

Используйте металлическую краску, чтобы улучшить вид стеклянного стола



Стол с металлическими ножками в интерьере / Фото glassfurniture

Чтобы обновить дешевый стеклянный стол, достаточно использовать металлическую краску. Новый цвет изменит общий стиль конструкции и вы с легкостью впишете ее в современный интерьер.

Винтажные находки могут стать новым изголовьем в спальне

Устаревший корпус кровати легко освежить, добавив к нему оригинальное изголовье, изготовленное собственноручно. Дерево из старых дверей или оконных рам легко заменит современные рейки. Гобелены нейтральных тонов подойдут для обшивки мягкого изголовья. А если вы захотите добавить больше эстетики – используйте винтажные рамы от картин.

Главное, чтобы количество материала позволило сделать изголовье шире, чем корпус кровати.

Обшейте мебель современными тканями



Замените обшивку на диванах и креслах / Фото Unsplash

Наполнение старых диванов и мягких кресел может быть в удовлетворительном состоянии, но покрытие, которое вышло из моды или состарилось, требует немедленной замены. К счастью, обшивка способна предоставить вещам красивый вид. Замена ткани будет стоить значительно меньше, чем покупка нового комплекта мебели.

Вы можете добавить туфинг или складки, чтобы придать покрытию более интересных элементов.

Замените фурнитуру на шкафах

Если вы не можете позволить себе новую мебель, подумайте о замене фурнитуры. Обычные ручки легко откручивается, а на освободившееся место подойдут современные и минималистичные варианты. Вы будете удивлены, как сильно эта деталь повлияет на общий вид кухонной стенки или ящиков.

Используйте аксессуары подороже



Правильно подобранный декор смещает акценты / Фото Unsplash

Чтобы скрыть поверхности, которые вышли из моды, достаточно установить на них премиальные, дизайнерские аксессуары и декор. Чтобы перекрыть столешницу, пригодятся вазы и горшки, а для дивана подойдет большой плед крупной вязки.

Замаскируйте изношенный диван, добавив подушки

Один из самых простых способов обновить простой диван – добавить подушки, которые переведут все акценты на себя. Если вы умеете вышивать, то запросто сделаете индивидуальный рисунок, который подчеркнет необычность вашей гостиной.

Попробуйте добавить дверь к дешевому книжному шкафу



Простой способ обновить вид мебели / Фото Unsplash

Чтобы сделать современный блок для хранения вещей, присмотритесь к старым книжных стеллажам. Открытые шкафы легко видоизменить, добавив к ним стильные деревянные дверцы. Покрасьте отреставрированное изделие в смелый цвет, чтобы создать завершенный образ.

Покрасьте старую мебель

Возможно, вашей мебели просто понадобился свежий слой краски. Простой силуэт с добавлением смелого цвета способен модернизировать традиционную мебель.