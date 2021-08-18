Розумний підхід: креативні ідеї використання обмеженого простору

Не завжди площі домівки достатньо для втілення всіх ідей та бажань. Проте у кожному домі є простір, який не використовується на максимум можливостей.

Домівка – це не тільки місце сну та відпочинку. Це простір, де люди перебувають значну частину свого життя. У стінах власного дому повинно бути хоча б кілька максимально функціональних просторів.

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Розділяй і володарюй

Перегородки для кімнат – це чудовий спосіб максимально збільшити функціональний простір у домі. Традиційна перегородка – це екрани або книжкові шафи, але можна використати узголів'я ліжка чи тумбочку, щоб відокремити місце для сну від решти кімнати.

Чітка візуальна межа / Фото Love property

Сховище в стелі

Дуже просто забути про п’яту стіну – стелю. Для спалень, де бракує місця, це чудове рішення – приховати стельовий стелаж для зберігання за висувним тканинним навісом. Це розумний спосіб добре використати надлишкову висоту.

До стелажа легко добратися, коли потрібен доступ / Фото Love property

Кревні кути

Якщо у домівці бракує місця під офіс, чому б не використати кут, який стоїть без діла? Кутові столи - відмінний спосіб використати порожнє місце в задній частині вітальні чи спальні.

Домашній офіс можна втиснути у наявну житлову зону / Фото Love property

Ліжка на піднесенні

Для того, щоб максимально використати кожен сантиметр площі спальні, варто подумати про підняття ліжка. Рама на платформі відкриває цінну місткість для зберігання речей.

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Ідеально підходять для зберігання будь-яких речей / Фото Love property

Горизонтальні та вертикальні полиці

Полиці на кухні дадуть більший простір для зберігання форм для випікання, каструль, підносів та обробних дощок. Це неабияк розвантажить місце та подарує додаткові можливості.

Чудовий спосіб зберігання / Фото Love property