За наміром архітектора, концепція його готелю, дасть можливість провести кілька днів та ночей над водоспадом. Відвідувачі комплексу зможуть розслабитися в люксових номерах та насолодитися звуками незайманої природи.

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Готельний комплекс повинен містити спальну зону, місце для відпочинку поруч з басейнами, простору їдальню та зону для занять спортом.



Український архітектор презентував концепт готелю над водоспадом / Фото Amazing Architecture

Всі вікна панорамні, що дозволяє милуватися неймовірними краєвидами.

Форма споруди нагадує корабель, а опори конструкції – весла. Завдяки незвичному ландшафту здається, що споруда пливе над водою.



Український архітектор презентував концепт готелю над водоспадом / Фото Amazing Architecture

В переліку матеріалів, які архітектор пропонує використовувати для проєкту – бетон, скло, залізо і сталь.



Український архітектор презентував концепт готелю над водоспадом / Фото Amazing Architecture



Український архітектор презентував концепт готелю над водоспадом / Фото Amazing Architecture