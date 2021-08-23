Розкішна архітектура: на узбережжі Албанії зведуть неймовірний готель

Туристичне узбережжя Албанії поповниться готелем із приголомшливим дизайном. Відома архітектурна студія нещодавно оприлюднила проєкт чарівного готельного комплексу.

Студія Oppenheim Architecture оприлюднила дизайн майбутнього готелю ali Hotel and Residences. Новий розкішний комплекс буде розташований на південному узбережжі Албанії.

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Проєкт розташований у мальовничому морському ландшафті на узбережжі міста.



Відома архітектурна фірма відкриває розкішні готелі та резиденції по всьому узбережжю Албанії / Фото Archdaily

Серед інших зручностей тут буде споруджено громадську площу для туристів та жителів міста. Також планують відкрити рекреаційні зони та доступ до яскравого пляжного клубу.

Бездоганний дизайн створюють лише з увагою до деталей. І в цьому допоможуть кондиціонери Daikin, які гармонійно доповнять інтер’єр та додадуть комфорту вашій оселі. Ознайомитися з перевагами кондиціонерів Daikin та отримати консультацію спеціаліста можна на сайті, заповнивши відповідну форму.



Надзвичайний комплекс / Фото Archdaily

Всі споруди будуть зведені у традиційному албанському прибережному стилі.



Чудове місце / Фото Archdaily

Культурний центр надаватиме відвідувачам та мешканцям комплексу простір для спілкування, покупок та куштування місцевої кухні. Серед головних об’єктів тут будуть спа-центр, фітнес-зал, казино та пляжний клуб.