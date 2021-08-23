Студія Oppenheim Architecture оприлюднила дизайн майбутнього готелю ali Hotel and Residences. Новий розкішний комплекс буде розташований на південному узбережжі Албанії.

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Проєкт розташований у мальовничому морському ландшафті на узбережжі міста.



Відома архітектурна фірма відкриває розкішні готелі та резиденції по всьому узбережжю Албанії / Фото Archdaily

Серед інших зручностей тут буде споруджено громадську площу для туристів та жителів міста. Також планують відкрити рекреаційні зони та доступ до яскравого пляжного клубу.

Бездоганний дизайн створюють лише з увагою до деталей. І в цьому допоможуть кондиціонери Daikin, які гармонійно доповнять інтер’єр та додадуть комфорту вашій оселі. Ознайомитися з перевагами кондиціонерів Daikin та отримати консультацію спеціаліста можна на сайті, заповнивши відповідну форму.



Надзвичайний комплекс / Фото Archdaily

Всі споруди будуть зведені у традиційному албанському прибережному стилі.



Чудове місце / Фото Archdaily

Культурний центр надаватиме відвідувачам та мешканцям комплексу простір для спілкування, покупок та куштування місцевої кухні. Серед головних об’єктів тут будуть спа-центр, фітнес-зал, казино та пляжний клуб.