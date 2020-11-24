Вигляд цієї невеликої квартири в іспанській столиці вражає пересічного глядача. Тут все зроблено у рожевому кольорі: стеля, підлога, стіни та меблі.

Про неймовірне житло розповідає Dezeen.

Цікаво: Неймовірний фасад вегетаріанського ресторану в Мадриді: чому тут завжди світить лампа



В інтер'єрі використали 12 відтінків рожевого / Фото Dezeen

Автором проєкту стала студія Patricia Bustos Studio. Житло розташоване в центрі Мадрида, Іспанія.

Проєкт назвали Minimal Fantasy. Квартиру здають в оренду. Насправді треба бути дуже сміливим, щоб заселитися у це "естетичне божевілля".

В інтер'єрі використали 12 різних відтінків рожевого кольору. У приміщенні зробили дві спальні та дві ванних кімнати для гостей.

За винятком зон, що мали бути практичними, решта проєкту була естетичним божевіллям, щоб вивести відвідувача з зони комфорту і змусити його мріяти, – повідомляють автори інтер'єру.



Квартиру здають в оренду / Фото Dezeen

У вітальні рожевими є стіни, стеля і підлога. На дивані – рожеві подушки, а обідати гості можуть за овальним рожевим столом. На стільцях цікава оббивка – блискуча тканина в стилі "ретрофутуризм".

Трохи розбавили кольорову гаму на кухні. Фасади прикрасили геометричними фігурами блакитного, рожевого та золотого кольорів.



Кухня трохи розбавляє тотальну рожеву гаму / Фото Dezeen

Одна зі спалень виглядає, як будинок для Барбі. "Лялькове" ліжко й атласна постільна білизна довершують загальну картину.



Спальня схожа на іграшкову / Фото Dezeen

В Україні: Безліч годинників і туалет-музей: як виглядає старовинна кав'ярня у Вінниці

У ванних кімнатах використали рум'яно-рожеву невелику плитку. Тут є дзеркала в рожевих рамах і блискучі рожеві штори для душу.



Ванна кімната з блискучими шторками / Фото Dezeen

Трохи розбавляють тотальний рожевий зелені рослини. У вітальні на стіні висить неоновий напис, що додає квартирі атмосфери поп-арту.