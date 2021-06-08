Насамперед потрібно ретельно продумати, які меблі розмістяться на кухні, врахувати ергономіку приміщення і лише тоді приступати до питання електрики. Коли все готово – складіть список всіх приладів, які потребують розеток та додайте ще 20% для запасу. 

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Типи електроприладів, які треба врахувати: чек-лист

Вбудована техніка:

  • холодильник, морозильник;
  • посудомийна машина;
  • пральна машина;
  • поверхня для приготування їжі;
  • духовка;
  • подрібнювач;
  • мікрохвильова піч.

Для цих приладів розетки розміщуємо в цоколі – не вище 10 сантиметрів по верхньому краю розетки від рівня підлоги.

Дрібна побутова техніка:

  • чайник;
  • тостер;
  • мультиварка;
  • пароварка;
  • гриль;
  • міксер / блендер;
  • кавоварка.

Для цих приладів мінімальна висота установки – 105 сантиметрів. Не забудьте про пристінний бортик, якщо він є в проєкті, його висоту часто не враховують при розміщенні розеток над стільницею.

Підсвітка:

  • робочих поверхонь;
  • функціональна в шафах;
  • декоративна в шафах.

Найкраще їх розділити та вивести на окремі вимикачі. Не забудьте передбачити місця для блоків живлення LED-підсвічування

Важливо:

  • для газової духовки / плити теж необхідна розетка – для кнопки живлення;
  • для посудомийної машинки ставимо розетку, яка живиться від окремого диференційного автомата 25А;
  • для плити та духовки теж виводимо від окремих автоматів 25А;
  • для не вбудованої витяжки потрібно замірити загальну ширину купола, щоб розмістити розетку усередині;
  • не забудьте, що для подрібнювача необхідний свій вимикач на фартусі або на самій раковині;
  • дизайнери рекомендують встановити систему захисту протікання води, один з датчиків повинен розташовуватися під кухонною мийкою.

Не рекомендується встановлення розеток:

  • поруч з мийкою;
  • поруч з плитою / грилем;
  • за вбудовуваними приладами;
  • за висувними ящиками;
  • на стиках шаф.

Сучасні варіанти розеток 

Вмонтований блок розеток

Як вмонтувати розетки
Як вмонтувати розетки / Фото Pinterest

Система модульних розеток

Як вмонтувати розетки
Як вмонтувати розетки / Фото Pinterest

Розетки вмонтовані в площину стільниці

Як вмонтувати розетки на кухні
Як вмонтувати розетки / Фото Pinterest