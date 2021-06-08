Насамперед потрібно ретельно продумати, які меблі розмістяться на кухні, врахувати ергономіку приміщення і лише тоді приступати до питання електрики. Коли все готово – складіть список всіх приладів, які потребують розеток та додайте ще 20% для запасу.

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Типи електроприладів, які треба врахувати: чек-лист

Вбудована техніка:

холодильник, морозильник;

посудомийна машина;

пральна машина;

поверхня для приготування їжі;

духовка;

подрібнювач;

мікрохвильова піч.

Для цих приладів розетки розміщуємо в цоколі – не вище 10 сантиметрів по верхньому краю розетки від рівня підлоги.

Дрібна побутова техніка:

чайник;

тостер;

мультиварка;

пароварка;

гриль;

міксер / блендер;

кавоварка.

Для цих приладів мінімальна висота установки – 105 сантиметрів. Не забудьте про пристінний бортик, якщо він є в проєкті, його висоту часто не враховують при розміщенні розеток над стільницею.

Підсвітка:

робочих поверхонь;

функціональна в шафах;

декоративна в шафах.

Найкраще їх розділити та вивести на окремі вимикачі. Не забудьте передбачити місця для блоків живлення LED-підсвічування

Важливо:

для газової духовки / плити теж необхідна розетка – для кнопки живлення;

для посудомийної машинки ставимо розетку, яка живиться від окремого диференційного автомата 25А;

для плити та духовки теж виводимо від окремих автоматів 25А;

для не вбудованої витяжки потрібно замірити загальну ширину купола, щоб розмістити розетку усередині;

не забудьте, що для подрібнювача необхідний свій вимикач на фартусі або на самій раковині;

дизайнери рекомендують встановити систему захисту протікання води, один з датчиків повинен розташовуватися під кухонною мийкою.

Не рекомендується встановлення розеток:

поруч з мийкою;

поруч з плитою / грилем;

за вбудовуваними приладами;

за висувними ящиками;

на стиках шаф.

Сучасні варіанти розеток

Вмонтований блок розеток



Як вмонтувати розетки / Фото Pinterest

Система модульних розеток



Як вмонтувати розетки / Фото Pinterest

Розетки вмонтовані в площину стільниці



Як вмонтувати розетки / Фото Pinterest