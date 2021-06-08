Насамперед потрібно ретельно продумати, які меблі розмістяться на кухні, врахувати ергономіку приміщення і лише тоді приступати до питання електрики. Коли все готово – складіть список всіх приладів, які потребують розеток та додайте ще 20% для запасу.
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Типи електроприладів, які треба врахувати: чек-лист
Вбудована техніка:
- холодильник, морозильник;
- посудомийна машина;
- пральна машина;
- поверхня для приготування їжі;
- духовка;
- подрібнювач;
- мікрохвильова піч.
Для цих приладів розетки розміщуємо в цоколі – не вище 10 сантиметрів по верхньому краю розетки від рівня підлоги.
Дрібна побутова техніка:
- чайник;
- тостер;
- мультиварка;
- пароварка;
- гриль;
- міксер / блендер;
- кавоварка.
Для цих приладів мінімальна висота установки – 105 сантиметрів. Не забудьте про пристінний бортик, якщо він є в проєкті, його висоту часто не враховують при розміщенні розеток над стільницею.
Підсвітка:
- робочих поверхонь;
- функціональна в шафах;
- декоративна в шафах.
Найкраще їх розділити та вивести на окремі вимикачі. Не забудьте передбачити місця для блоків живлення LED-підсвічування
Важливо:
- для газової духовки / плити теж необхідна розетка – для кнопки живлення;
- для посудомийної машинки ставимо розетку, яка живиться від окремого диференційного автомата 25А;
- для плити та духовки теж виводимо від окремих автоматів 25А;
- для не вбудованої витяжки потрібно замірити загальну ширину купола, щоб розмістити розетку усередині;
- не забудьте, що для подрібнювача необхідний свій вимикач на фартусі або на самій раковині;
- дизайнери рекомендують встановити систему захисту протікання води, один з датчиків повинен розташовуватися під кухонною мийкою.
Не рекомендується встановлення розеток:
- поруч з мийкою;
- поруч з плитою / грилем;
- за вбудовуваними приладами;
- за висувними ящиками;
- на стиках шаф.
Сучасні варіанти розеток
Вмонтований блок розеток
Як вмонтувати розетки / Фото Pinterest
Система модульних розеток
Як вмонтувати розетки / Фото Pinterest
Розетки вмонтовані в площину стільниці
Як вмонтувати розетки / Фото Pinterest