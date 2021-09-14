Романтика та свіжість: головні особливості стилю прованс
Джерело:homebook
Прованс – це стиль, народжений серед мальовничих виноградників, лавандових полів та зелених пагорбів. Він чарує та дарує почуття комфорту та затишку.
Прованс – надзвичайно романтичний та весняний стиль. Це відгомін французьких полів, ідилічна атмосфера в інтер’єрі, яка переплітається з романтичними, стильними акцентами.
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Кольорова гама
Прованський стиль любить все тонке, яскраве та романтичне. Білий колір майже завжди є блискучим рішенням. Проте краще обрати відтінок слонової кістки або пудри. Фіолетовий панує в прованській палітрі відразу після світлих тонів. Стиль прованс має нагадувати лавандові поля, що оточують сільські будинки. Акцентами мають стати аксесуари, такі як подушки, квіткові горщики або скатертини.
Меблі
Зістарені структури, сповнені чарівних сучків і тріщин, вибілені частини меблів – все це запорука вдалого виконання прованського стилю. Вітаються також побілені комоди, полиці та скляні шафи. Деякі з них можуть бути прикрашені квітковим орнаментом. Характерними елементами також є яскравий фарфор, бажано прикрашений лавандовим мотивом, а також стрункі настільні лампи на дерев’яних вивернутих ніжках.
Тканини та фактури
Оскільки провансальський стиль тонкий і романтичний, мереживні тканини та натуральні матеріали стануть необхідними. Так ви зможете прикрасити інтер’єр ажурними скатертинами або стільницями, витканими з льону. Якщо ви хочете додати в простір жіночу нотку, спробуйте покривала з оборками або штори, прикрашені невеликою лавандовою галявиною.
Поєднання стилів
Прованський стиль дуже ніжний, тому його можна поєднувати з багатьма іншими стилями дизайну інтер’єру. Проте шеббі-шик та елегантні стилі найкраще будуть поєднуватися із провансом. Для досягнення витонченого образу власної домівки додайте у простір ліпнину, дзеркала в декоративних рамах і навіть світильники з кришталевими абажурами.