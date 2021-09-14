Романтика та свіжість: головні особливості стилю прованс

Прованс – це стиль, народжений серед мальовничих виноградників, лавандових полів та зелених пагорбів. Він чарує та дарує почуття комфорту та затишку.

Прованс – надзвичайно романтичний та весняний стиль. Це відгомін французьких полів, ідилічна атмосфера в інтер’єрі, яка переплітається з романтичними, стильними акцентами.

Не пропустіть Апартаменти з виглядом на Ейфелеву вежу: як виглядає квартира справжнього парижанина

Кольорова гама

Прованський стиль любить все тонке, яскраве та романтичне. Білий колір майже завжди є блискучим рішенням. Проте краще обрати відтінок слонової кістки або пудри. Фіолетовий панує в прованській палітрі відразу після світлих тонів. Стиль прованс має нагадувати лавандові поля, що оточують сільські будинки. Акцентами мають стати аксесуари, такі як подушки, квіткові горщики або скатертини.

Неймовірний стиль / Фото homebook

Меблі

Зістарені структури, сповнені чарівних сучків і тріщин, вибілені частини меблів – все це запорука вдалого виконання прованського стилю. Вітаються також побілені комоди, полиці та скляні шафи. Деякі з них можуть бути прикрашені квітковим орнаментом. Характерними елементами також є яскравий фарфор, бажано прикрашений лавандовим мотивом, а також стрункі настільні лампи на дерев’яних вивернутих ніжках.

Особливий шарм / Фото homebook

Тканини та фактури

Оскільки провансальський стиль тонкий і романтичний, мереживні тканини та натуральні матеріали стануть необхідними. Так ви зможете прикрасити інтер’єр ажурними скатертинами або стільницями, витканими з льону. Якщо ви хочете додати в простір жіночу нотку, спробуйте покривала з оборками або штори, прикрашені невеликою лавандовою галявиною.

Цікавий образ / Фото homebook

Поєднання стилів

Прованський стиль дуже ніжний, тому його можна поєднувати з багатьма іншими стилями дизайну інтер’єру. Проте шеббі-шик та елегантні стилі найкраще будуть поєднуватися із провансом. Для досягнення витонченого образу власної домівки додайте у простір ліпнину, дзеркала в декоративних рамах і навіть світильники з кришталевими абажурами.

Чудове поєднання / Фото homebook