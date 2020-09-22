Інтер’єр ресторану не тільки виглядає привабливо, а й дарує відвідувачам незвичний досвід споживання їжі. Заклад відкрили в Нанкіні, Китай.

Дизайн закладу створила студія Swimming pool, повідомляє Interiorscafe.

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Декоративні візерунки на чорних стінах обідньої зони відповідають тематиці ресторану / Фото Interiorscafe

У приміщенні ресторану Chuan Xi Bazaar змішані сучасний стиль й традиційні народні звичаї. У поєднанні вони створюють стильні візуальні ефекти.

В ресторані все тісно пов'язано з темою базару. Усі елементи інтер'єру призначені для створення атмосфери простоти.



Тут можна заплатити тільки монетами / Фото Interiorscafe

Інтер'єр оформлений в яскраво-червоному кольорі. Ресторан вабить відвідувачів своєю таємничою екзотикою. Усе тут нагадує про змішування старого й нового стилів.



Червоний – колір вогню у розкоші у Китаї / Фото Interiorscafe

Дизайнери оздобили старовинні предмети інтер'єру сучасним неоновим освітленням, яке виглядає досить несподівано. Дерев'яні стіни й традиційні друковані літери заграли новими барвами завдяки такому рішенню.



Традиційні ієрогліфи підсвітили неоном / Фото Interiorscafe

У Chuan Xi Bazaar придумали унікальний спосіб оплати. Відвідувачі розраховуються виключно монетами, що підсилює відчуття атмосфери базару.

Swimming Pool – інтерактивна студія дизайну, що базується в Китайському місті Шанхай. Компанія робить ставку на інтелектуальність і креативність. В дизайні використовують різні види технік і матеріали.

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Відвідувачі відправляються в справжню подорож по базару / Фото Interiorscafe