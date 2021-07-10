Різні приліжкові тумби у спальні: коли це доречно та як підібрати – приклади з фото
Джерело:24 канал
Як вибрати для спальні дві абсолютно різні приліжкові тумбочки, щоб це виглядало доречно і стильно? Зібрали поради дизайнерів інтер'єру, які допоможуть знайти відповідь на це питання.
Важко нарахувати усі предмети, які розташовуємо на приліжковій тумбі перед сном. Від книжки з окулярами до телефону й наручного годинника. Кожен з нас має свій стандартний набір речей, які він залишає поруч з собою, тому якщо ми маємо справу з двоспальним ліжком, тумб в спальні теж має бути дві.
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Що ж робити, якщо ви вирішили відмовитися від застарілого рішення встановлювати тумби з одного комплекту? Як підібрати моделі, які доповнюватимуть одна одну? Та що врахувати при виборі тумби? Розповідаємо!
Як поєднати різні приліжкові тумби в інтер'єрі / Фото Apartment Therapy
- Столики або тумбочки не повинні відрізнятися повністю і у всьому. Щось спільне у них все-таки має залишитися: стиль, розмір, форма, палітра. Виберіть бажаний параметр.
- Врахуйте стиль спальні. Інколи доречно використати колір чи матеріал, нехарактерні для приміщення, проте влучні в плані загального концепту. Так, наприклад, у скандинавській повністю білій спальні, чудово впишуться приліжкові столики, виготовлені з різного дерева. Головне, щоб реалізована ідея виглядала органічно та доповнювала інтер'єр.
- Якщо потрібно зв'язати предмети, які відрізняються за стилем та формою, спробуйте зосередитися на однаковій обробці. Класичну та сучасну тумбочки вийде спарувати, обклеївши їх дзеркальними панелями з пластику.
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- Виберіть найяскравіший відтінок в інтер'єрі, наприклад, блакитну вазу, червону раму для фотографій чи лілову подушку. Пофарбуйте в цей колір обидві тумбочки, щоб вони підкреслили декор.
Використайте акцентний елемент / Фото Design Corral
- Якщо можливості переробляти тумбочки немає, й вони повністю відрізняються за стилем, кольором та розміром, просто поставте на них однакові світильники.
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