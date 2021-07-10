Важко нарахувати усі предмети, які розташовуємо на приліжковій тумбі перед сном. Від книжки з окулярами до телефону й наручного годинника. Кожен з нас має свій стандартний набір речей, які він залишає поруч з собою, тому якщо ми маємо справу з двоспальним ліжком, тумб в спальні теж має бути дві.

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Що ж робити, якщо ви вирішили відмовитися від застарілого рішення встановлювати тумби з одного комплекту? Як підібрати моделі, які доповнюватимуть одна одну? Та що врахувати при виборі тумби? Розповідаємо!



Як поєднати різні приліжкові тумби в інтер'єрі / Фото Apartment Therapy

Столики або тумбочк и не повинні відрізнятися повністю і у всьому. Щось спільне у них все-таки має залишитися: стиль, розмір, форма, палітра. Виберіть бажаний параметр.

Щось спільне у них все-таки має залишитися: стиль, розмір, форма, палітра. Виберіть бажаний параметр. Врахуйте стиль спальні. Інколи доречно використати колір чи матеріал, нехарактерні для приміщення, проте влучні в плані загального концепту. Так, наприклад, у скандинавській повністю білій спальні, чудово впишуться приліжкові столики, виготовлені з різного дерева. Головне, щоб реалізована ідея виглядала органічно та доповнювала інтер'єр.

Інколи доречно використати колір чи матеріал, нехарактерні для приміщення, проте влучні в плані загального концепту. Так, наприклад, у скандинавській повністю білій спальні, чудово впишуться приліжкові столики, виготовлені з різного дерева. Головне, щоб реалізована ідея виглядала органічно та доповнювала інтер'єр. Якщо потрібно зв'язати предмети, які відрізняються за стилем та формою, спробуйте зосередитися на однаковій обробці. Класичну та сучасну тумбочки вийде спарувати, обклеївши їх дзеркальними панелями з пластику.

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Виберіть найяскравіший відтінок в інтер'єрі, наприклад, блакитну вазу, червону раму для фотографій чи лілову подушку. Пофарбуйте в цей колір обидві тумбочки, щоб вони підкреслили декор.



Використайте акцентний елемент / Фото Design Corral

Якщо можливості переробляти тумбочки немає, й вони повністю відрізняються за стилем, кольором та розміром, просто поставте на них однакові світильники.

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