Можна сміливо припустити, що в цьому сезоні кожен знайде щось для себе – як прихильники стриманої елегантності, так і любителі гламуру. Різдвяні натхнення дуже еклектичні. З одного боку, можна помітити повернення до традицій і оцінку старого дизайну, а з іншого, багато цікавих експериментів.

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Натяк на екстравагантність – цього Різдва не варто забувати про оригінальні прикраси, які трохи порушують традиційні аранжування. Згідно з різдвяними тенденціями, зелений є одним із найважливіших кольорів. Свіжі та сушені рослини відіграють важливу роль у створенні різдвяних композицій.

Чарівні деталі / Фото pexels

Безсмертна елегантність – стиль гламур завжди мав велике значення, коли мова заходить про різдвяні композиції. Тому наймодніші різдвяні прикраси найкраще обирати у розкішних кольорах та блискучих аплікаціях.

Святковий настрій / Фото pexels

Серед неоціненних різдвяних прикрас є свічки – їх тепле м’яке світло створить затишну атмосферу під час теплих зустрічей.

Чудові ідеї / Фото pexels

Однак наймоднішим різдвяним освітленням року є святково прикрашені люстри. Це може бути композиція з гілочок, засушених квітів, ялинкових куль, підвісок і всього, що підкаже ваша фантазія.