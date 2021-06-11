Рейки в інтер'єрі: функції, види, фото трендових варіантів

Рейки – бюджетний спосіб зонування та декору, який, попри простоту встановлення, підходить не для всіх приміщень. Зібрали поради дизайнерів, які допоможуть не прогадати при встановленні трендової деталі інтер'єру.

Рейкові конструкції (баффелі) застосовуються в сучасних та лаконічних стилях інтер'єру. Якщо ви вирішите доповнити ними бароко чи класику – отримаєте зайвий вантаж. Кілька планочок в такому разі можуть доповнити TV-зону або частину стіни, але не виступати центральним елементом.

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У класичному інтер'єрі краще обмежитися кількома планками / Фото Lavrov Design

Функції рейок в інтер'єрі

Ця деталь виконує як декоративну, так і практичну функцію. Зокрема:

зонує простір: кухню від вітальні, спальне місце від домашнього кабінету, коридор та сходову клітку;

прикриває приміщення, де зберігається одяг і господарські речі;

допомагає облаштувати приміщення з неправильними пропорціями, рейка в такому разі надасть йому впорядкованості й геометрії;

"витягує" простір при вертикальній установці.

Види рейок

Їх з десяток: дерев'яні, металеві, гіпсові, із проміжками, суцільні та інші.

Цей прийом із дерева тактильний, м'який за виглядом і міцний, але не терпить вологи. Тому встановлювати їх у ванній або в кімнатах без опалення – небезпечно. Для цих приміщень слід обрати шпоновані плити МДФ чи металевий варіант, який в разі потреби можна перефарбувати у колір стін або декору.

Трендові варіанти

Нині в тренді вузькі рейки до 3 сантиметрів із максимально малими проміжками. У список заносимо суцільні конструкції баффелів, але враховуйте по 2 – 3 міліметри на технічну відстань.



Рейки для стіни за телевізором / Фото Lavrov Design



Рейки для узголів'я ліжка / Фото Lavrov Design



Рейки для зонування простору / Фото Lavrov Design



Декоративні рейки в інтер'єрі / Фото Lavrov Design