Заклади всього світу змагаються за прихильність гостей. Одним зі способів виділитися є цікавий дизайн. Розповідаємо про ресторани, що дивують прикрасами стелі.

Про заклади з неординарним дизайном розповідає Mayertrade.

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Ikibana Restaurant в Барселоні

У закладі поєднали дві культури: японську і бразильську. Це стало викликом для архітекторів студії El Equipo Creativo. Було прийнято рішення розповісти про дві країни за допомогою дизайну стелі.

Якщо придивитися до дерев'яних стрічок, можна зрозуміти, що їх вигини символізують пейзажі різних регіонів. Це досить спрощений і абстрактний варіант дизайну, але він створює для ресторану власну цікаву історію.



Масивний дерев'яний декор / Фото Mayertrade

Innuendo в Нью-Йорку

Інтер'єр цього закладу схожий на фільм "Інтерстеллар". Геометричні форми та світлодіоди на стелі формують щось схоже на цифрову хмару.



Стеля складається з геометричних форм / Фото Mayertrade

Неонова підсвітка доповнює загальну атмосферу фантастичного фільму.



Конструкція підсвічується різними кольорами / Фото Mayertrade

Tsujita в Лос-Анжелесі

25 тисяч дерев'яних паличок прикрашають стелю цього ресторану у Каліфорнії. Довжину кожної палички ретельно виміряли.



Стеля захоплює відвідувачів / Фото Mayertrade

Палички підібрали так, що на стелі формується візерунок, схожий на хмари.



Для декору зробили спеціальну підсвітку / Фото Mayertrade

The Segev Kitchen Garden в Ізраїлі



Зелений ресторан відкрили в Ізраїлі / Фото Mayertrade

Стеля ресторану прикрашена спеціями й травами. Це не просто декор – їх використовують для приготування страв.

Ресторан схожий на теплицю – трави тут скрізь. Вони прикрашають столи, стіни, ростуть з декоративних перегородок. Дизайн створила студія Yaron Tal.

Затишна зелена стеля створює враження перебування в лісі або печері.



Трави створюють особливу атмосферу в приміщенні / Фото Mayertrade

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