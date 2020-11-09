Українські заклади з унікальним інтер'єром все частіше потрапляють у поле зору відомих архітектурних видань.

Іменитий журнал про дизайн та архітектуру Archdaily написав про ще один український заклад.

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Підлога викладена мозаїкою / Фото Archdaily

Цього разу в поле зору потрапив ресторан "Углі", що розташований у Києві.

Площа ресторану становить 341 квадратний метр.

Два поверхи вміщують головний зал, лаунж-зону, де є сцена і бар. Кухня в закладі – відкрита, тут є барбекю і тандир, а ще – винна кімната і продуктова вітрина, як на азійському базарі.



Відвідувачі бачать увесь процес приготування їжі / Фото Archdaily

Гості можуть не тільки спостерігати за тим, як готується їжа, а й брати у цьому участь.

В інтер'єрі простежується культурний вплив Кавказу, Туреччини, Лівану й Туркменістану.

Основні матеріали, якими оздобили ресторан – це дерево, кераміка та полірований метал.



На стелі оздоблення у вигляді казанів / Фото Archdaily

Найбільш яскравим елементом у закладі є підлога з керамічної плитки. Візерунок на плитці є сучасною презентацією орнаментів в азербайджанському стилі.

На стінах ресторану – кераміка і цегла. Такий стиль нагадує фактуру типових східних будинків.



В інтер'єрі використали живі рослини / Фото Archdaily

Кольорова гама досить стримана. Тут переважають природні кольори. Метал і дерево в інтер'єрі поєднуються з текстилем.

Щоб додати кольору, у дизайні використали зелені та блакитні акценти на теракотовому фоні.

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Теракотове оздоблення стін / Фото Archdaily

Про Азію нагадують також візерунки на металевих елементах.

Незвичним декором стали прикраси у формі традиційних казанів для плову на стінах. Деякі з них мають діаметр майже 2 метри.

Адреса ресторану "Углі": місто Київ, вулиця Велика Васильківська, 72.

Як знайти ресторан "Углі", дивіться на карті:

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