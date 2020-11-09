Про який ресторан у Києві написав всесвітньо відомий журнал: фото інтер'єрів
Українські заклади з унікальним інтер'єром все частіше потрапляють у поле зору відомих архітектурних видань.
Іменитий журнал про дизайн та архітектуру Archdaily написав про ще один український заклад.
Цікаво: Стильна гуцульська хата: фото інтер'єрів сучасного готелю в Карпатах
Підлога викладена мозаїкою / Фото Archdaily
Цього разу в поле зору потрапив ресторан "Углі", що розташований у Києві.
Площа ресторану становить 341 квадратний метр.
Два поверхи вміщують головний зал, лаунж-зону, де є сцена і бар. Кухня в закладі – відкрита, тут є барбекю і тандир, а ще – винна кімната і продуктова вітрина, як на азійському базарі.
Відвідувачі бачать увесь процес приготування їжі / Фото Archdaily
Гості можуть не тільки спостерігати за тим, як готується їжа, а й брати у цьому участь.
В інтер'єрі простежується культурний вплив Кавказу, Туреччини, Лівану й Туркменістану.
Основні матеріали, якими оздобили ресторан – це дерево, кераміка та полірований метал.
На стелі оздоблення у вигляді казанів / Фото Archdaily
Найбільш яскравим елементом у закладі є підлога з керамічної плитки. Візерунок на плитці є сучасною презентацією орнаментів в азербайджанському стилі.
На стінах ресторану – кераміка і цегла. Такий стиль нагадує фактуру типових східних будинків.
В інтер'єрі використали живі рослини / Фото Archdaily
Кольорова гама досить стримана. Тут переважають природні кольори. Метал і дерево в інтер'єрі поєднуються з текстилем.
Щоб додати кольору, у дизайні використали зелені та блакитні акценти на теракотовому фоні.
В Україні: Космічні стільці та карпатські ліжники: у Києві зробили квартиру для медитації
Теракотове оздоблення стін / Фото Archdaily
Про Азію нагадують також візерунки на металевих елементах.
Незвичним декором стали прикраси у формі традиційних казанів для плову на стінах. Деякі з них мають діаметр майже 2 метри.
Поділитися новиною