У Києві відкрили ресторан близькосхідної кухні під назвою Samna. Заклад розташували в історичній будівлі неподалік Арсенальної площі.

Джерело: YOD design

Площа закладу становить 726 квадратних метрів. Його розташували у підвалі та на цокольному поверсі будівлі XVIII століття.

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Дугові куполи на стелі створюють атмосферу в приміщенні / Фото YOD design

У цьому особняку колись мешкав важливий турецький державний діяч, який мусив втекти до Києва після провалу повстання, в якому брав участь. Особняк назвали “Будинок Іпсілантіса”.



Перший поверх будинку тепер став підвалом / Фото YOD design

Цікаво, що з моменту побудови у 1797 році, будівля сильно провалилася під землю. Її перший поверх став підвалом, а вікна, що колись виходили на вулицю, стали нішами під землею.

Естетику інтер'єру створюють суцільні цегляні стіни та дугові куполи. Дизайнерам залишилося тільки підкреслити автентичні елементи та додати сучасних рішень.



Мідь, дерево та шкіра повертають відвідувачів у ті часи, коли цей будинок був розкішним особняком / Фото YOD design

Тут вдалося приховати усі комунікації: в приміщенні ресторану немає жодних труб чи кабелів, які можна побачити.



Сучасні елементи роблять інтер'єр стильним / Фото YOD design

В інтер'єрі використали багато міді. Вона має благородний вигляд і чудово контрастує з лаконічним барним островом, консольними столами та полицями на сталевих канатах.



З міді зробили також оригінальні світильники / Фото YOD design

Окрім міді, в приміщенні використали натуральне дерево – дуб, а також шкіру та сталь. Такі матеріали обрали не випадково: вони були поширені в той час, коли “Будинок Іпсілантіса” процвітав.

Адреса ресторану близькосхідної кухні Samna в Києві: вулиця Івана Мазепи, 6.

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