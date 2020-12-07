Під водою: ресторан у Норвегії виграв престижний конкурс за освітлення, що приваблює риб – фото
Норвезький ресторан Under виграв конкурс Dezeen Awards 2020 у номінації "Дизайн архітектурного освітлення року". Розповідаємо, чим незвичний це заклад.
Про переможців у різних номінаціях повідомляє журнал Dezeen.
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Будівля ресторану немов занурюється під воду / Фото Dezeen
Автором проєкту стала агенція Light Bureau. Заклад під назвою Under розташований на півдні Норвегії.
Його підводна частина – це груба бетонна конструкція. За її поверхню чіпляються мідії – таким чином тут наростає штучний риф.
Відвідувачі спускаються сходами донизу, під воду / Фото Dezeen
Світло зовні ресторану приваблює підводних мешканців. Вони живуть тут і це створює надзвичайну атмосферу в ресторані.
За життям мешканців ресторану-рифу відвідувачі спостерігають крізь скляну стіну.
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Крізь прозоре вікно видно підводний світ / Фото Dezeen
Всередині закладу освітлення є досить інтимним. Напівтемрява дає змогу розглядати морське життя зовні.
Проєкт створює магічний досвід для відвідувачів… Ідея факторингу на морському пейзажі відчувається як справжня співпраця з природою, – коментують судді конкурсу.
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