Норвезький ресторан Under виграв конкурс Dezeen Awards 2020 у номінації "Дизайн архітектурного освітлення року". Розповідаємо, чим незвичний це заклад.

Про переможців у різних номінаціях повідомляє журнал Dezeen.

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Будівля ресторану немов занурюється під воду / Фото Dezeen

Автором проєкту стала агенція Light Bureau. Заклад під назвою Under розташований на півдні Норвегії.

Його підводна частина – це груба бетонна конструкція. За її поверхню чіпляються мідії – таким чином тут наростає штучний риф.



Відвідувачі спускаються сходами донизу, під воду / Фото Dezeen

Світло зовні ресторану приваблює підводних мешканців. Вони живуть тут і це створює надзвичайну атмосферу в ресторані.

За життям мешканців ресторану-рифу відвідувачі спостерігають крізь скляну стіну.

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Крізь прозоре вікно видно підводний світ / Фото Dezeen

Всередині закладу освітлення є досить інтимним. Напівтемрява дає змогу розглядати морське життя зовні.

Проєкт створює магічний досвід для відвідувачів… Ідея факторингу на морському пейзажі відчувається як справжня співпраця з природою, – коментують судді конкурсу.