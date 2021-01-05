Перший карі-бар у Києві вражає відвідувачів своїм оригінальним інтер'єром. Завданням дизайнерів було передати культуру, колорит, традиції та проблеми Індії за допомогою естетики простору.

Цей заклад знайде, чим здивувати кожного зі своїх гостей. Про інтер'єр ресторану в Києві повідомляє ресурс The Architect.

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Коричневий колір формує взаємозв'язок з індійськими пейзажами / Фото The Architect

Перший в Києві карі-бар став результатом роботи дизайнерів студії Mdesign Architecture Interior. У двоповерховому ресторані може розміститися 100 відвідувачів.



В інтер'єрі багато незвичних аксесуарів / Фото The Architect

Інтер'єр тут виконали у приглушених коричневих кольорах. Однак він зовсім не є спокійним чи нудним: безліч оригінальних аксесуарів виглядають заворожуюче.



Світильники у вигляді пальмових крон виглядають дуже стильно / Фото The Architect

Коричневий колір посилює асоціацію з Індією та перегукується із прапором цієї країни.

Перший поверх стилізували під фасад сакрального храму Кхаджурахо, одного із наймонументальніших храмів Індії. Стіни оздобили картоном. Також тут зробили імітацію джунглів у зоні амфітеатру і над гардеробною. Світильники виконали у вигляді мавп – одного з основних символів Індії.



Кульки на стінах символізують перли / Фото The Architect

Чимало дослідників описують Індію як країну, що вкрита перлами. Тому в ресторані зробили окрему "перлову" залу, стіни якої вкриті гіпсовою імітацією перлів.



Санвузол у блакитно-зелених відтінках / Фото The Architect

Зелені й сині кольори в інтер'єрі свідчать про взаємозв'язок з річкою Ганг. Незвичною деталлю стали дивани та різні м'які аксесуари у формі очей, рук та губ.



Оригінальні дивани у формі рук / Фото The Architect

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Головним завданням авторів проєкту було передати культуру, колорит, традиції та навіть проблеми Індії. Їм вдалося це зробити за допомогою кольорів, матеріалів та неповторної атмосфери карі-бару Delhi Delhi.

Адреса ресторану: Київ, вулиця Велика Васильківська, 32a.

Як знайти карі-бар Delhi Delhi на карті:

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