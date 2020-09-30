Для того, щоб оновити домашній інтер'єр, необов'язково прощатися з улюбленими меблями та бігти в магазин на пошуки більш сучасних варіантів. Інколи достатньо подивитися на старі речі по-новому. А щоб надихнути вас на оновлення, розповідаємо, як переробити стару шафу та освіжити її вигляд.

Старі меблі часто виготовлялися з натурального дерева й оснащувалися надійною фурнітурою. І хоча їх зовнішній вигляд давно втратив свою привабливість, її можна повернути за допомогою кількох простих кроків. Тому питання "як можна переробити стару шафу?" або "як пофарбувати шафу з ДСП?" – цікавить сьогодні не одну молоду людину.

Це цікаво: Як переробити стару радянську стінку на сучасну



Стару шафу допоможе оновити техніка "декупаж" / Фото Home-help

Масова цікавість до реставрації меблів невипадкова, оскільки в цій справі поєднується креатив, мода на вінтаж та бажання обзавестися ексклюзивними речами, створеними власноруч. Ви самі обираєте стиль чи колір, а також регулюєте ціну, яку готові віддати за матеріали. Тому реставрація виходить значно дешевшою, аніж покупка нової шафи.

Реставрація старої шафи своїми руками

1. Заміна фурнітури



Сучасна фурнітура виглядатиме привабливо / Фото mblx

Перед очисткою та фарбуванням варто перевірити справність усіх механізмів. Щоб оновлений варіант був не тільки красивим, але й функціональним – замініть петлі, елементи кріплення, висувні системи та ручки.

2. Ремонт шафи



Сколи потрібно зашпаклювати / Фото mblx

Якщо через багаторічне використання шафи пошкодилася не лише фурнітура, але й корпус, важливо приділити увагу ремонту застарілих елементів. Можливо, вам доведеться доробити загальну конструкцію шафи: замінити полиці, підлатати корпус й двері, відремонтувати направляючі для ящиків.

3. Очистка старої шафи



Щоб перефарбувати шафу, спершу потрібно нанести ґрунтовку / Фото Berkem

Найважливіше при реставрації старої шафи – вирівняти поверхню на якій згодом проводитимуться наступні роботи. На фасад шафи слід нанести тонкий шар ґрунтовки й шпаклівки, які приховають більшість помітних дефектів. Цю процедуру варто провести і перед фарбуванням старих шаф з ДСП.

Старе покриття фасаду слід очистити шліфувальним папером і лише після цього покрити акриловою фарбою та лаком.



До і після реставрації шафи / Фото Home-help

4. Декор

Завершальним етапом оновлення старої шафи є декорування. Це найприємніший та найбільш творчий процес, який дає змогу розгулятися вашій фантазії. Використовуйте трафарети, шпалери та наклейки, декупаж або декоруйте двері мозаїкою. До і після реставрації шафи

Як пофарбувати стару шафу з ДСП

Старі шафи із ДСП піддаються оновленню важче, аніж меблі з благородного дерева. Втім акуратне фарбування поверхонь із ДСП може замаскувати дефекти, які виникли через транспортування або тривалу експлуатацію.



Пофарбовані шафи можуть виглядати дуже стильно / Фото Archidea

Перед тим, як пофарбувати стару шафу з ДСП, слід усунути попередній шар фарби. Для цього використовують спеціальні розчинники або шліфувальний папір. Далі шафу розбирають на окремі елементи. Шафу з ДСП слід фарбувати в розібраному стані, оскільки так зменшується кількість прогалин на стиках дверцят та фасаду.

Читайте також: Надсучасні прозорі меблі – тренд в інтер'єрі: фото цікавого декору

Найкраще наносити акрилову водно-дисперсійну фарбу: вона добре лягає на меблі з ДСП та швидко сохне. Після висихання стару шафу з ДСП варто покрити кількома шарами лаку. Далі деталі акуратно збираються в оновлений виріб, який прослужить ще не один десяток років.

Як оновити стару лаковану шафу

Якщо ви вирішили переробити лаковану шафу, приготуйтеся, що реставрація займе дещо більше часу.



Найпростіший спосіб – відполірувати "втомлену" шафу / Фото mblx

Перед тим, як оновити стару лаковану шафу слід провести ретельний демонтаж покриття. Старий шар знімають шпателем, прогріваючи окремі ділянки будівельним феном. Після того, як ви очистили поверхню від старого лаку, можна приступати до оброблення фасадів шліфувальним папером та шпаклівкою. Кілька обробок допоможуть вирівняти поверхню та підготувати стару лаковану шафу для майбутніх оновлень.

Відео, як недорого переробити шафу на нову

Відео фарбування старої шафи:

Така шафа точно сподобається дітям:

Зробити нову шафу зі старої: