Якщо у вас є старі меблі, не поспішайте від них позбуватися. Краще спробуйте зробити з них стильні предмети інтер'єру. Сьогодні в мережі є чимало інструкцій про те, як подарувати старим речам сучасний вигляд.

Після цих фото ви теж захочете зробити зі своїх радянських меблів стильний декор. Українська блогерка із псевдонімом chudodikovina ділиться результатом перероблення старих речей на стильні предмети інтер'єру у своєму Instagram-блозі.

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Увесь процес реставрації старих тумб можна переглянути тут:

Спершу майстриня зняла лак зі стільниці. Вона хотіла зберегти її фактуру і залишити одного кольору з ніжками.



Так тумби виглядали до перетворення / Фото instagram.com/chudodikovina

Потім усі інші лаковані частини вкрила ґрунтовкою та фарбою. Верхнім шаром майстриня використала віск для захисту поверхні.

Останнім штрихом стали оновлені ручки, які можна придбати в будівельних магазинах.



Ніжки та стільницю залишили в одному кольорі / Фото instagram.com/chudodikovina

У результаті блогерка зробила дві стильні тумби зелено-трав'яного кольору. Вони чудово виглядають разом з іншими вінтажними предметами інтер'єру та постерами.

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