Якщо вирішили зробити ремонт, потрібно перестати ідеалізувати його та сміливо братися за справу. Українська дизайнерка зробила перелік порад для тих, хто не знає, з чого почати трансформацію своєї оселі.

Чимало людей ставляться до ремонту серйозно і вкладають в нього великі кошти, але не отримують бажаного результату. Поради тим, хто наважився зробити ремонт у новому році, дає дизайнерка Ірина Лисюк.

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Не потрібно вкладати у ремонт величезні кошті та зусилля / Фото Remoo

Зазвичай люди дуже багато працюють, щоб придбати власне житло. Тому під час ремонту хочеться зробити усе ідеально: придбати найдорожчі меблі, найкращу техніку, вкласти гроші в оздоблення.

Але потрібно тверезо підходити до власного бюджету та питання доцільності. Не перестарайтеся, адже можна витратити чимало коштів, а квартира так і не стане стильною. Сьогодні основним правилом є – чим простіше, тим краще.

Відмовтесь від усього зайвого ще на етапі проєктування. Повірте, в процесі ремонту, як показує практика, ви все одно це зробите, – радить дизайнерка.

Знижуйте важливість



Ви не робите ремонт назавжди, тому ставтеся до нього просто / Фото VDstudio

Не думайте, що ремонт слугуватиме вам вічно. Створюйте дім з легкістю. Сьогодні люди стали дуже мобільними, тому немає гарантій, що ви житимете у цій квартирі чи будинку протягом тривалого часу.

Дизайнерка радить навчитися отримувати задоволення від процесу ремонту, а не тільки від результату.

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Знайдіть хороших людей



Фахівці у сфері ремонту часто мають багато замовлень, тому до них потрібно займати чергу / Фото VDstudio

Послуги компетентних спеціалістів коштують дорожче, однак економити на них не потрібно. Зрештою, ви отримаєте якісний ремонт, який не доведеться переробляти.

Якщо ж ви вважаєте, що хороший дизайн дорогий, слід поглянути на ціну поганого дизайну. Повірте, він обійдеться вам значно дорожче, – коментує Ірина Лисюк.