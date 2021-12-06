Ремонт на кухні: на що варто звернути увагу у підборі змішувача

Функціональний, естетичний і надійний – таким повинен бути змішувач, адже ним так часто користуються впродовж дня. На що звернути увагу при виборі кухонного змішувача та як налаштувати його під свої потреби – у нашому матеріалі.

Мийка і змішувач для кухні завжди були центром простору. Ця пара відразу привертає увагу кожного відвідувача. Тому важливо вибрати якісний кухонний змішувач, за яким легко доглядати на регулярній основі.

Читайте Нова атмосфера: як легко оновити дерев'яну підлогу

Такий незамінний помічник як кухонний змішувач повинен бути не тільки комфортним, а й простим у користуванні та безпечним.

Незамінний компонент сучасної кухні / Фото unsplash

При виборі змішувача краще не економити, адже його постійна заміна чи ремонт обійдуться в рази дорожче. Також це ваша фінансова безпека, адже неякісний пристрій може спричинити потоп.

Функціональний вибір / Фото unsplash

Краще обирати латунні вироби або з нержавіючої сталі, якщо дозволяє бюджет. Розглядаючи різні варіанти окрім естетичного вигляду варто звернути увагу і на функціональність. Тут вже все залежиться від розміру вашого кошторису.

Чудовий дизайн / Фото unsplash

Одні із найпопулярніших змішувачів зараз – з підключенням до фільтру. Найкраще ставити на фільтр окремий кран. Їх різноманітність зараз дозволяє обрати бажаний дизайн та колір.

Чого точно не варто робити, так це обирати змішувач під фільтр з висувним виливом, де в корпусі будуть сховані шланги та висувний душ. Причина проста: вони весь час будуть один об одного тертися. Внаслідок цього може зіпсуватися вся конструкція.