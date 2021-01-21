Ремонт у малогабаритній квартирі потребує чимало сил. Багато видів робіт просто недоступні через застарілі матеріали, з яких зведено будинок. Розповідаємо про основні нюанси, на які потрібно зважати, якщо плануєте ремонт у квартирі-хрущовці.

При ремонті хрущовки потрібно бути обережними з переплануванням. Про те, як зробити стильний ремонт і не нашкодити, повідомляє Novate.

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Перепланування

Часто перепланування зовсім неможливе через особливості будинку. Наприклад, всередині стін можуть бути розміщені труби для опалення.

Але є й переваги. Більшість хрущовок будували з недорогих матеріалів, і внутрішні стіни не є несучими. Тому в таких квартирах якраз можна зробити певне перепланування.



Зазвичай міжкімнатні стіни в хрущовках можна знести / Фото Roomtome

Категорично заборонено об'єднувати кімнату з балконом у хрущовках. Балкон тримається на двох перекриттях: одне є підлогою, а друге відділяє балкон від квартири. Якщо прибрати одне з них – зовнішня частина може просто впасти.

Заміна каналізації

Зазвичай в хрущовках встановлені чавунні труби. Часто при ремонті люди замінюють їх на пластикові. Однак потрібно звернути особливу увагу на місце стику двох матеріалів. Якщо стик зроблений неякісно, у якийсь момент може статися протікання й ви затопите сусідів. І навіть не будете знати про це.

Якщо на ваших чавунних трубах немає слідів корозії – залиште їх як є. Краще міняти труби в будинку комплексно, в межах капітального ремонту.

Проводка

Проводку можна й потрібно замінити. Зазвичай стара проводка в хрущовках не витримує напруги, що виникає при використанні сучасної техніки.



Якщо знати деякі нюанси, в хрущовці можна зробити стильний ремонт / Фото Stroy-podskazka

Утеплення

В хрущовках товщина стін складає всього 30-40 сантиметрів, тому більшість мешканців хочуть утеплити своє помешкання. Щоб зекономити простір, роботи з утеплення проводять із зовнішнього боку.

Інколи замість утеплення можна встановити більші батареї.

Товщина оздоблення стін

В хрущовці важливо економити простір. Звичайна плитка у ванній кімнаті або на кухні може вкрасти сантиметри на стінах. Подумайте над варіантами тонкого покриття: фарбою або шпалерами.

Також фахівці не радять оздоблювати стіни гіпсокартоном і обирати натяжні стелі, які крадуть простір.

Вікно між ванною та кухнею

Часто при ремонті його закладають цеглою. Але призначення цього вікна – пропускати до ванної кімнати сонячне світло, яке знезаражує повітря.

Якщо прибрати вікно, у ванній може з'явитися пліснява і грибок.

Надмірний декор

Простір в хрущовці дуже обмежений, тому краще відмовитися від об'ємних предметів, що захаращують його. Також не потрібно обирати пишну класику з плінтусами на стелі, монументальними шафами й величними диванами.



Обирайте мінімалістичний дизайн та створюйте оптичні ілюзії / Фото Budexim

Зосередьтеся на мінімалізмі. У маленькому просторі можна використовувати оптичні ілюзії: дзеркала, приховані двері, геометричні принти, що візуально розширюють приміщення.

Правильне використання простору

В хрущовці потрібно раціонально використовувати кожен сантиметр. Обирайте шафи до стелі, щоб зберігати усі необхідні речі. Кухонні шафки теж можна зробити якомога більшими, а замість шафи з дверцятами оберіть варіант купе. Вона не потребує додаткового місця для відкривання.

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