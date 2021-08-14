Старе поштове відділення перетворили на будинок з трьома спальнями. Споруда внесена до списку історичної спадщини, тому відбудова та реконструкція відбувалися з особливою обережністю.

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Оновлена садиба розташована в Ексетері в графстві Девон, що на півдні Англії.

Тиша та спокій / Фото Idealhome

Споруда датується кінцем 18 століття. Будинок має солом’яний дах, а також приголомшливі вхідні двері. Двір прикрашає чарівний сад, де можна усамітнитися чи пообідати на свіжому повітрі.

Неймовірний відкритий брус / Фото Idealhome

“Родзинкою” будинку є кімната для малювання – саме ця частина будинку стала місцем, де можна не тільки можна насолоджуватися мистецтвом, а й запалити камін та відпочити після важкого дня.

Чарівний дизайн / Фото Idealhome

Кухня-їдальня має високі стелі, що робить цю кімнату повітряною і просторою. Кухня кольору морської хвилі стала простором жвавого спілкування.

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Двері з кухні ведуть у сад / Фото Idealhome

На першому поверсі розташовано три спальні. Мінімалістичний простір виглядає просто чарівно.

У стильній ванній кімнаті є окрема ванна з розкладним кріслом і навіть підвіконне крісло. Приймаючи ванну, можна насолоджуватися краєвидом на поля.

Неймовірна ванна з милим краєвидом / Фото Idealhome

Старовинну садибу можна придбати за 595 тисяч фунтів стерлінгів, що еквівалентно понад 22 мільйонам гривень.