Старе поштове відділення перетворили на будинок з трьома спальнями. Споруда внесена до списку історичної спадщини, тому відбудова та реконструкція відбувалися з особливою обережністю.
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Оновлена садиба розташована в Ексетері в графстві Девон, що на півдні Англії.
Тиша та спокій / Фото Idealhome
Споруда датується кінцем 18 століття. Будинок має солом’яний дах, а також приголомшливі вхідні двері. Двір прикрашає чарівний сад, де можна усамітнитися чи пообідати на свіжому повітрі.
Неймовірний відкритий брус / Фото Idealhome
“Родзинкою” будинку є кімната для малювання – саме ця частина будинку стала місцем, де можна не тільки можна насолоджуватися мистецтвом, а й запалити камін та відпочити після важкого дня.
Чарівний дизайн / Фото Idealhome
Кухня-їдальня має високі стелі, що робить цю кімнату повітряною і просторою. Кухня кольору морської хвилі стала простором жвавого спілкування.
Двері з кухні ведуть у сад / Фото Idealhome
На першому поверсі розташовано три спальні. Мінімалістичний простір виглядає просто чарівно.
У стильній ванній кімнаті є окрема ванна з розкладним кріслом і навіть підвіконне крісло. Приймаючи ванну, можна насолоджуватися краєвидом на поля.
Неймовірна ванна з милим краєвидом / Фото Idealhome