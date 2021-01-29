Речі, які зроблять ваш інтер'єр дорожче: що радить дизайнер

Якщо у вашій квартирі або будинку сучасний інтер'єр з елементами мінімалізму, можете сміливо користуватися порадами української дизайнерки.

Джерело: інстаграм Марії Івановської

Марія Івановська радить під час ремонту завжди думати насамперед про себе, а не про гостей.

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Штучний або справжній камін



Сьогодні існують каміни, які можна встановити навіть у маленькій квартирі / Фото Faqindecor

Сьогодні є чимала кількість камінів, які можна встановити навіть у маленькій квартирі. Це й електрокаміни з ефектом полум'я, і біокаміни.

Обирайте варіант, що підходить до вашого інтер'єру.

Сценарії освітлення

Немає нічого гірше, аніж одинока люстра в центрі стелі. Зробіть загальне освітлення, декоративне освітлення та окреме світло для робочої зони.

Мінімалістичні меблі



Прості меблі виглядають стильно / Фото Stroy-podskazka

Простий сірий диван, що складається з примітивних квадратів, зробить для вашого інтер'єру велику послугу.

Те саме стосується й інших меблів: шаф, полиць, комодів тощо.

Дзеркало або картина на підлозі

Оригінальне сучасне рішення, що зробить інтер'єр стильним. Чим більше дзеркало або картина – тим краще воно виглядає. Також можна додати до інтер'єру тоноване дзеркало.

Стіни графітового або чорного кольору



Чорні стіни у спальній кімнаті / Фото Homemania

Можна пофарбувати у темний колір не всі стіни в приміщенні, а тільки деякі. Або ж виділити певні ділянки в кімнаті.

Двері прихованого монтажу

Зараз такі двері є дуже актуальними. Їх можна пофарбувати у колір стін.

Великі світильники на підлозі

Чим більшими вони будуть, тим краще.

Чорні крани



Чорні крани пасують до будь-якого стилю / Фото Dekoriko

Вони коштують не набагато дорожче стандартних відповідників, але виглядають дуже стильно.

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