Речі, які зроблять ваш інтер'єр дорожче: що радить дизайнер
Якщо у вашій квартирі або будинку сучасний інтер'єр з елементами мінімалізму, можете сміливо користуватися порадами української дизайнерки.
Джерело: інстаграм Марії Івановської
Марія Івановська радить під час ремонту завжди думати насамперед про себе, а не про гостей.
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Які речі допоможуть зробити інтер'єр дорожчим
Штучний або справжній камін
Сьогодні існують каміни, які можна встановити навіть у маленькій квартирі / Фото Faqindecor
Сьогодні є чимала кількість камінів, які можна встановити навіть у маленькій квартирі. Це й електрокаміни з ефектом полум'я, і біокаміни.
Обирайте варіант, що підходить до вашого інтер'єру.
Сценарії освітлення
Немає нічого гірше, аніж одинока люстра в центрі стелі. Зробіть загальне освітлення, декоративне освітлення та окреме світло для робочої зони.
Мінімалістичні меблі
Прості меблі виглядають стильно / Фото Stroy-podskazka
Простий сірий диван, що складається з примітивних квадратів, зробить для вашого інтер'єру велику послугу.
Те саме стосується й інших меблів: шаф, полиць, комодів тощо.
Дзеркало або картина на підлозі
Оригінальне сучасне рішення, що зробить інтер'єр стильним. Чим більше дзеркало або картина – тим краще воно виглядає. Також можна додати до інтер'єру тоноване дзеркало.
Стіни графітового або чорного кольору
Чорні стіни у спальній кімнаті / Фото Homemania
Можна пофарбувати у темний колір не всі стіни в приміщенні, а тільки деякі. Або ж виділити певні ділянки в кімнаті.
Двері прихованого монтажу
Зараз такі двері є дуже актуальними. Їх можна пофарбувати у колір стін.
Великі світильники на підлозі
Чим більшими вони будуть, тим краще.
Чорні крани
Чорні крани пасують до будь-якого стилю / Фото Dekoriko
Вони коштують не набагато дорожче стандартних відповідників, але виглядають дуже стильно.
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