Навіть якщо ви робите ремонт самотужки, можна виконати його якісно. Зверніть увагу на поширені помилки та намагайтеся уникати їх в майбутньому.

Джерело: AdMe

Щоб ваш ремонт довго був актуальним і дарував тільки комфорт, дізнайтеся про застарілі та відверто незручні рішення.

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Нерівно побілена стеля



Обирайте сучасні варіанти, що допоможуть вирівняти стелю / Фото AdMe

Час, коли всі самотужки білили стелю, вже давно минув. Зараз існує чимало способів зробити стелю ідеально рівною: найпростішим з них є натяжна стеля. Вона чудово приховує нерівну поверхню, проводку, труби, стики на місці з'єднання плит.

Лінолеум



Замість лінолеуму краще обрати ламінат / Фото AdMe

Так, лінолеум справді бюджетний і його легко укладати. Але сьогодні існує чимало недорогих варіантів ламінату, плитки й паркетної дошки. Таке покриття служитиме довше, а ще знижує ризик травм. Лінолеум є доволі слизьким та небезпечним.

Балкон, обшитий вагонкою



Сьогодні є безліч альтернатив для оздоблення стін на балконі / Фото AdMe

Так, раніше вагонка була фаворитом серед оздоблювальних матеріалів. Але таке рішення тепер виглядає застаріло та неактуально. До того ж з часом вагонка вицвітає, засихає та тріскається.

Неправильне сусідство техніки



Електроприбори бажано розміщувати на відстані один від одного / Фото AdMe

Для того, щоб техніка служила вам довго, її потрібно правильно розмістити на кухні. Деякі прилади категорично забороняється розміщувати поруч – наприклад, холодильник та духовку. Також важливо спланувати правильну кількість розеток та їх розміщення.

Розетки, не призначені для ванної кімнати



Для ванної кімнати потрібно обирати захищені розетки / Фото AdMe

У приміщеннях з високим рівнем вологості рекомендують встановлювати розетки, що є повністю закритими захисною кришкою. Вони коштують не дорожче стандартних розеток, але зроблять ваше користування санвузлом комфортнішим.

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