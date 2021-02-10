Японське задзеркалля: в будинку вирізали шматок зсередини, щоб зробити його неймовірним – фото

Цей будинок був прикладом типової забудови в передмісті Токіо. Поки за нього не взялася архітектурна студія Kochi Architect's.

Власник хотів знести будівлю, бо більшість приміщень у ній були порожніми й занедбаними. Однак архітектор запропонував вчинити інакше.

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Порожнеча перетинає усі поверхи та кімнати / Фото Urdesign

Для того, щоб дім став цікавішим, дизайнери "врізали" велику порожнечу в центр будівлі. В результаті виник динамічний і складний простір, об'єднаний спільною ідеєю.



Надзвичайно складна геометрія робить дім унікальним / Фото Urdesign



Зовні цей будинок виглядає досить типово / Фото Urdesign

Трикутники й чотирикутники тут проявляються у формах та кольорах. Вони перетинаються, накладаються один на інший, грають, з’являються і зникають.



Геометричні форми перетікають одна в одну / Фото Urdesign



Оригінальні конструкції приваблюють увагу / Фото Urdesign

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Цей дім немов складається з 2D-фігур, кожна з яких забарвлена в різний колір.



У цьому домі чимало таємничих шпарин та затишних куточків / Фото Urdesign