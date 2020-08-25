Дизайнерська студія The Other Season розробила дизайн для готелю Strandhotel Zoomers. Весь інтер'єр зроблений у пісочно-бежевих тонах, які притаманні усьому приміщенню. Тут домінують природні матеріали на зразок бамбуку.

Готель побудували на півночі Нідерландів, поряд з Балтійським морем, повідомляє Dezeen.

До слова: Готелі в Одесі можуть виглядати і так – інтер'єр та фото нового проєкту

Невеличке приміщення на 12 номерів завершили на початку 2020 року, а фасад тут облицьований брусом.



Плетені елементи та вироби з бамбука є основними в інтер'єрі цього готелю / Фото Dezeen

Дизайнери застосували "теплі" кольори та природні матеріали у всьому готелі. Менші номери мають вид на пісочні дюни сусіднього пляжу, а більші на морські хвилі.

Ми вибрали природні візерунки, кольори та матеріали для підлоги, дверей та вікон, таких як бамбук і дерево,

– пояснили творці.



Популярному сьогодні мінімалізму не знайшлося місця в цьому готелі / Фото Dezeen

Кожна кімната має прості білі стіни та голу бетонну стелю, а за декор відповідала нідерландська фірма HK Living.

Шафи та крісла в номерах зроблені з бамбука, а деякі елементи декору мають також функціональне призначення – вази з бурштиновим відтінком і ткані килимки тут не лише прикраси.



Так виглядає рецепція в будівлі / Фото Dezeen

Готель є самотнім на цій частині узбережжя. В радіусі 8 кілометрів немає жодної будівлі.

Цікаво: Пісок та камінь: в ізраїльській пустелі звели готель з розкішним інтер'єром – фото

Дивіться більше фото готелю в Нідерландах: