Пустельний інтер'єр: в Нідерландах відкрили стильний готель
Дизайнерська студія The Other Season розробила дизайн для готелю Strandhotel Zoomers. Весь інтер'єр зроблений у пісочно-бежевих тонах, які притаманні усьому приміщенню. Тут домінують природні матеріали на зразок бамбуку.
Готель побудували на півночі Нідерландів, поряд з Балтійським морем, повідомляє Dezeen.
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Невеличке приміщення на 12 номерів завершили на початку 2020 року, а фасад тут облицьований брусом.
Плетені елементи та вироби з бамбука є основними в інтер'єрі цього готелю / Фото Dezeen
Дизайнери застосували "теплі" кольори та природні матеріали у всьому готелі. Менші номери мають вид на пісочні дюни сусіднього пляжу, а більші на морські хвилі.
Ми вибрали природні візерунки, кольори та матеріали для підлоги, дверей та вікон, таких як бамбук і дерево,
– пояснили творці.
Популярному сьогодні мінімалізму не знайшлося місця в цьому готелі / Фото Dezeen
Кожна кімната має прості білі стіни та голу бетонну стелю, а за декор відповідала нідерландська фірма HK Living.
Шафи та крісла в номерах зроблені з бамбука, а деякі елементи декору мають також функціональне призначення – вази з бурштиновим відтінком і ткані килимки тут не лише прикраси.
Так виглядає рецепція в будівлі / Фото Dezeen
Готель є самотнім на цій частині узбережжя. В радіусі 8 кілометрів немає жодної будівлі.
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