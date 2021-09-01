Пташині гнізда: як виглядають дивовижні хатини для релаксу та спокою

У Китаї посеред лісу звели комплекс чарівних будиночків. Хатини височіють над горизонтом на спеціальних платформах, які піднімають їх на висоту дерев.

Проєкт являє собою кілька окремих хатин, які разом складають мальовничий готельний комплекс. Чарівні споруди розташовані у провінції Гуансі, відомому мальовничому туристичному місті. Поруч з готелем є річка, а самі споруди будівлі у пишну рослинність лісу.

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Комплекс має площу понад 600 квадратних метрів.

Неймовірний проєкт / Фото Archdaily

Кожна будівля піднята на висоту 5 метрів. Завдяки особливій конструкції у хатин є широкий огляд місцевості. Завдяки деревам, які ростуть впритул до будиночків, виникають відчуття життя серед джунглів.

Чарівна хатина / Фото Archdaily

Готельний комплекс складається з 13 хатин, які мають різні форми та площі.

Чудове місце для відпочинку Archdaily

Кожна споруда розвернута до лісу у такий спосіб, щоб мати максимальний вигляд на природний ландшафт.

Більше фото чарівного комплексу: