Проєкт являє собою кілька окремих хатин, які разом складають мальовничий готельний комплекс. Чарівні споруди розташовані у провінції Гуансі, відомому мальовничому туристичному місті. Поруч з готелем є річка, а самі споруди будівлі у пишну рослинність лісу.

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Комплекс має площу понад 600 квадратних метрів.

Неймовірний проєкт / Фото Archdaily

Кожна будівля піднята на висоту 5 метрів. Завдяки особливій конструкції у хатин є широкий огляд місцевості. Завдяки деревам, які ростуть впритул до будиночків, виникають відчуття життя серед джунглів.

Чарівна хатина / Фото Archdaily

Готельний комплекс складається з 13 хатин, які мають різні форми та площі.

Чудове місце для відпочинку Archdaily

Кожна споруда розвернута до лісу у такий спосіб, щоб мати максимальний вигляд на природний ландшафт.

Більше фото чарівного комплексу: