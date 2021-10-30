Психологія кольору: про що говорять стіни у вашій оселі

Значення та символіка кольору впливає не тільки на естетичні відчуття. Колірна гама може багато сказати і про власників помешкання.

Чимало наукових досліджень вивчали значення і символіку кольорів в останні десятиліття. Завдяки цим даним у нас є знання про те, що зелений колір заспокоює, а червоний – стимулює та надає енергію.

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Ці та інші наукові факти доводять, що кольори впливають на нашу свідомість. Саме тому ці знання почали використовувати архітектори, дизайнери та спеціалісти з реклами. Цікаво дізнатися, про що говорить колір стін у вашій домівці.

Жовтий

Цей колір шанували єгиптяни та індіанці майя як колір, що підтримує життя. Він символізує радість, енергію та спонтанність. Ви любите слухати інших і можете поділитися енергією, яку маєте, з усіма своїми друзями. Однак будьте обережні, адже ваша схильність до похвали іноді може завдати вам неприємностей.

Синій

Колір сприяє концентрації. Якщо вам подобається така гама, ви, ймовірно, володієте аналітичним і творчим розумом одночасно. Вас цікавить музика, література чи мистецтво.

Яскравий простір / Фото unsplash

Коричневий

Цей колір символізує мир і самовладання. Люди, яким подобається цей колір, дуже невпевнені в собі. Їх емоційну стабілізацію зазвичай прирівнюють до нудьги. З іншого боку, прихильники коричневого – дуже доброзичливі та надійні люди.

Чорний

Цей колір сприймається як символ елегантності, престижу та серйозності, він викликає довіру та дає відчуття захищеності. Найбільш охоче його обирають дві групи людей. Перші – мудрі, дисципліновані та сумлінні, а другі – невпевнені у власній цінності та шукають свій шлях.

Колір елегантності / Фото unsplash

Білий

Це колір, що зображує порожнечу. Те ж саме і з вами - ви процвітаєте тільки в спілкуванні з іншими людьми.

Сірий

Колір прихованих емоцій. Прихильники цього кольору спокійні, невпевнені в собі, пасивні й відчувають себе нереалізованими в багатьох сферах свого життя.

Колір чистоти та непорочності / Фото unsplash

Червоний

Якщо це ваш улюблений колір, ви дуже амбітні, сміливі та впевнені в собі. Ви прекрасно знаєте, чого хочете в житті, і не вагаєтеся робити все, щоб досягти своєї мети.

Рожевий

Найбільш “жіночий” колір з усієї колірної палітри. Він символізує прихильність, чуйність і турботу. Поціновувачі цього кольору люблять допомагати іншим і завжди активні у громадській діяльності.

Яскраво та ефектно / Фото unsplash

Зелений

Він символізує відкритість, чесність і креативність. Прихильниками цього кольору є люди, які є душею вечірки та люблять божевільні, спонтанні пригоди.

Чудове поєднання / Фото unsplash